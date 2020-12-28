1,5 тысячи человек с подтвержденным COVID-19 умерли на Алтае

В ковидных госпиталях в тяжелом состоянии по-прежнему находятся 424 человека, из них 127 на аппаратах ИВЛ.
2 144 человека лечатся в больницах с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1 116 пациентов — с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
Дома наблюдаются врачами 86 человек с ковидом без симптомов, 806 пациентов долечивают дома вирусную пневмонию.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае составляет 32 276 человек. Выздоровели всего 28 526 (+205) человек.
Новые случаи
- Барнаул — 61,
- Рубцовск — 22,
- Бийск — 19,
- Новоалтайск — 9,
- Славгород — 7,
- Змеиногорский, Первомайский, Тальменский, Тогульский районы — по 6 заболевших,
- Егорьевский район — 5,
- Алейск, Бурлинский, Волчихинский, Калманский, Угловский районы — по 4 заболевших,
- Заринск, Быстроистокский, Каменский, Солонешенский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Крутихинский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Павловский, Поспелихинский, Смоленский, Усть-Калманский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
- Бийский, Залесовский, Зональный, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Солтонский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский районы — по 1 заболевшему.