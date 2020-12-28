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Жизнь

1,5 тысячи человек с подтвержденным COVID-19 умерли на Алтае

За последние сутки в Алтайском крае скончалось еще 14 ковидных пациентов. Общее число жертв пандемии в крае составило 1 499 человек, говорится в сводке оперативного штаба на 28 декабря.

Врач в больнице. Медицина.
Врач в больнице. Медицина.
CC0

В ковидных госпиталях в тяжелом состоянии по-прежнему находятся 424 человека, из них 127 на аппаратах ИВЛ.

2 144 человека лечатся в больницах с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1 116 пациентов — с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

Дома наблюдаются врачами 86 человек с ковидом без симптомов, 806 пациентов долечивают дома вирусную пневмонию.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае составляет 32 276 человек. Выздоровели всего 28 526 (+205) человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 61,
  • Рубцовск — 22,
  • Бийск — 19,
  • Новоалтайск — 9,
  • Славгород — 7,
  • Змеиногорский, Первомайский, Тальменский, Тогульский районы — по 6 заболевших,
  • Егорьевский район — 5,
  • Алейск, Бурлинский, Волчихинский, Калманский, Угловский районы — по 4 заболевших,
  • Заринск, Быстроистокский, Каменский, Солонешенский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Крутихинский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Павловский, Поспелихинский, Смоленский, Усть-Калманский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
  • Бийский, Залесовский, Зональный, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Солтонский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский районы — по 1 заболевшему.
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