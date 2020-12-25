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2,5 тысячи детей сотрудников холдинга «Алтайлес» получили новогодние подарки

Предприятия компании расположены в Барнауле, Рубцовске, Камне-на-Оби, Первомайском, Павловском, Ребрихинском, Новичихинском, Волчихинском, Рубцовском, Угловском и других районах Алтайского края.

Новогодние подарки.
Новогодние подарки.
Фото ЛХК «Алтайлес»

Здесь проживают почти 2,5 тысячи детей дошкольного и школьного возраста, чьи родители работают на предприятиях холдинга «Алтайлес». В этом году каждый ребенок получил подарок, внутри которого сладости, маска, а также елочная игрушка из МДФ.

— Желаю, чтобы новый год принес много радости и счастья в каждый дом! Пусть дети будут любимы и здоровы! — поздравил ребят генеральный директор компании Иван Ключников.

Новогодние подарки.
Новогодние подарки.
Фото ЛХК «Алтайлес»

Компания проводит конкурс на лучшее фото и видео с новогодним подарком. Все условия на канале Инстаграм @altailes_official

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