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Жизнь

2 тысячи детей заболело коронавирусом на Алтае

С начала пандемии в Алтайском крае заболели коронавирусом ровно 2 тыс. детей, сообщается 21 декабря в ежедневной сводке оперативного штаба. За сутки в регионе подтвердилось 217 новых случаев COVID-19, выздоровело 147 пациентов, умерло 12.

Маска.
Маска.
unsplash.com

В тяжелом состоянии находится 467 человек, из них 141 подключены к аппаратам ИВЛ.

2 262 человека с коронавирусной инфекцией лечатся в ковидных госпиталях, еще 1 162 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

В резервном фонде чуть более тысячи мест.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 30 765 человек, в том числе 2 000 детей. Выздоровели всего 27 020 человек. Умерло 1 398 человек (все взрослые).

Новые случаи

  • Барнаул — 61,
  • Бийск, Рубцовск — по 18 заболевших,
  • Заринск — 13,
  • Славгород — 10,
  • Яровое, Кулундинский район — по 8 заболевших,
  • Алейск — 7,
  • Зональный район — 6,
  • Завьяловский, Немецкий национальный, Новичихинский районы — по 5 заболевших,
  • Новоалтайск, Бийский, Каменский, Краснощековский, Целинный районы — по 4 заболевших,
  • Благовещенский, Егорьевский, Павловский, Первомайский, Табунский районы — по 3 заболевших,
  • Волчихинский, Калманский, Крутихинский, Мамонтовский, Михайловский, Тюменцевский районы — по 2 заболевших,
  • Алейский, Ключевский, Рубцовский, Тальменский, Троицкий, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
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