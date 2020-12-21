2 тысячи детей заболело коронавирусом на Алтае

С начала пандемии в Алтайском крае заболели коронавирусом ровно 2 тыс. детей, сообщается 21 декабря в ежедневной сводке оперативного штаба. За сутки в регионе подтвердилось 217 новых случаев COVID-19, выздоровело 147 пациентов, умерло 12.

В тяжелом состоянии находится 467 человек, из них 141 подключены к аппаратам ИВЛ.

2 262 человека с коронавирусной инфекцией лечатся в ковидных госпиталях, еще 1 162 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

В резервном фонде чуть более тысячи мест.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 30 765 человек, в том числе 2 000 детей. Выздоровели всего 27 020 человек. Умерло 1 398 человек (все взрослые).

Новые случаи