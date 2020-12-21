2 тысячи детей заболело коронавирусом на Алтае

В тяжелом состоянии находится 467 человек, из них 141 подключены к аппаратам ИВЛ.
2 262 человека с коронавирусной инфекцией лечатся в ковидных госпиталях, еще 1 162 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
В резервном фонде чуть более тысячи мест.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 30 765 человек, в том числе 2 000 детей. Выздоровели всего 27 020 человек. Умерло 1 398 человек (все взрослые).
Новые случаи
- Барнаул — 61,
- Бийск, Рубцовск — по 18 заболевших,
- Заринск — 13,
- Славгород — 10,
- Яровое, Кулундинский район — по 8 заболевших,
- Алейск — 7,
- Зональный район — 6,
- Завьяловский, Немецкий национальный, Новичихинский районы — по 5 заболевших,
- Новоалтайск, Бийский, Каменский, Краснощековский, Целинный районы — по 4 заболевших,
- Благовещенский, Егорьевский, Павловский, Первомайский, Табунский районы — по 3 заболевших,
- Волчихинский, Калманский, Крутихинский, Мамонтовский, Михайловский, Тюменцевский районы — по 2 заболевших,
- Алейский, Ключевский, Рубцовский, Тальменский, Троицкий, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.