Тысячи огней. Фотограф показал эффектные панорамы ночного Барнаула с высоты

В кадр попала площадь Октября, проспекты Ленина и Комсомольский, частный сектор, нагорная часть и многие другие районы города.

«Как прекрасен город с высоты! Вспоминаю об этом всякий раз, видя потрясающие ночные панорамы Барнаула. Даже когда на улице суровая сибирская зима. Ночью город словно забывает о том, что все вокруг укутано толстым снежным покрывалом. Он засыпает усыпанный сотнями тысяч разноцветных огней, в гулком разноголосии городских звуков. Этот яркий сон наяву позволяет поверить, что мы живем в большом столичном мегаполисе и ощутить себя его неотъемлемой частью», — подписал фотографии автор.