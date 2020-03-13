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13 марта -1°C

Тысячи огней. Фотограф показал эффектные панорамы ночного Барнаула с высоты

Барнаульский фотограф Евгений Кучинев запечатлел яркие краски ночного города. На впечатляющих снимках с высоты — тысячи огней краевой столицы.

Ночной Барнаул с высоты.
Ночной Барнаул с высоты.
Евгений Кучинев.

В кадр попала площадь Октября, проспекты Ленина и Комсомольский, частный сектор, нагорная часть и многие другие районы города.

«Как прекрасен город с высоты! Вспоминаю об этом всякий раз, видя потрясающие ночные панорамы Барнаула. Даже когда на улице суровая сибирская зима. Ночью город словно забывает о том, что все вокруг укутано толстым снежным покрывалом. Он засыпает усыпанный сотнями тысяч разноцветных огней, в гулком разноголосии городских звуков. Этот яркий сон наяву позволяет поверить, что мы живем в большом столичном мегаполисе и ощутить себя его неотъемлемой частью», — подписал фотографии автор.

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