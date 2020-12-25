Тысячи огней: как в Барнауле украсили главную новогоднюю площадку. Фоторепортаж

Площадь Сахарова в центре Барнаула полностью готова к встрече 2021 года. Фотокорреспондент altapress.ru побывала на главной новогодней площадке краевой столицы и запечатлела, что там происходит.

Напомним, что вот уже который год площадь Сахарова является местом, где устанавливают главную новогоднюю елку Алтайского края.

Помимо 32-метровой зеленой красавицы здесь построили ледовые барельефы, подвели праздничную иллюминацию, создали снежные скульптуры, установили четыре маленькие ледяные горки и новый светодиодный герб Барнаула.

Ранее в городской администрации сообщили, что все работы на площади планировалось завершить к 25 декабря. Однако подготовить новогоднюю площадку удалось раньше и сейчас детвора и взрослые уже вовсю гуляют среди тысячи ярких праздничных огней.