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Жизнь

Тысячи огней: как в Барнауле украсили главную новогоднюю площадку. Фоторепортаж

Площадь Сахарова в центре Барнаула полностью готова к встрече 2021 года. Фотокорреспондент altapress.ru побывала на главной новогодней площадке краевой столицы и запечатлела, что там происходит.

Площадь Сахарова перед Новым годом. Декабрь 2020.
Площадь Сахарова перед Новым годом. Декабрь 2020.
Анна Зайкова.

Напомним, что вот уже который год площадь Сахарова является местом, где устанавливают главную новогоднюю елку Алтайского края.

Помимо 32-метровой зеленой красавицы здесь построили ледовые барельефы, подвели праздничную иллюминацию, создали снежные скульптуры, установили четыре маленькие ледяные горки и новый светодиодный герб Барнаула.

Ранее в городской администрации сообщили, что все работы на площади планировалось завершить к 25 декабря. Однако подготовить новогоднюю площадку удалось раньше и сейчас детвора и взрослые уже вовсю гуляют среди тысячи ярких праздничных огней.

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