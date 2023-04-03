Тысячи тонн токсичных отходов концентрируют под Бийском

Более 300 тонн непригодных и запрещенных к использованию пестицидов и агрохимикатов алтайские власти хотят привезти на склад в бийском поселке Новом. Такие пестициды в количестве почти 4,4 тыс. тонн здесь планируется собрать со всего Алтайского края.

История вопроса

Эти отходы — преимущественно, советское наследие. Они остались на Алтае от развалившихся колхозов и совхозов. Возложить утилизацию химикатов на собственников оказалось невозможно, потому что найти их попросту не удалось.

Как правило, старые пестициды, хранящиеся с советских времен, относятся к 1 и 2 классу опасности. Вещества 1 класса наносят экологии необратимый урон. Вред, наносимый веществами 2 класса, обратим, однако на восстановление экосистемы потребуются десятилетия (не менее 30 лет).

Ядохимикаты. pixabay.com.

Операция «Утилизация»

Обстановку с утилизацией, обезвреживанием и захоронением токсичных отходов в регионе признали чрезвычайной еще в 2005 году. В рамках краевой целевой программы «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края в 2006 году» их начали собирать, переупаковывать и готовить к утилизации.

За десть лет подлежащие уничтожению ядохимикаты были собраны и размещены на десяти складах в разных районах края, после чего процесс, как это часто бывает, уперся в деньги. В ценах 2016 года затраты на ликвидацию пестицидов оценивались в 1,45 млрд рублей, к 2020 году сумма выросла до 1,6 млрд.

Лаборатория , химикаты. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Экспериментальная установка

В 2015 году наметились подвижки. Алтайский край вошел в федеральную целевую программу «Национальная система химической и биологической безопасности РФ». По ней федеральный бюджет собирался выделить региону необходимые средства. Заняться проблемой должен был Государственный НИИ органической химии и технологии.

Площадки для утилизации опасных отходов существуют в Томске и Красноярске, однако алтайские власти посчитали, что транспортировка химикатов туда обойдется дороже, чем их уничтожение на месте, хотя в 2007 году на томский полигон было вывезено 73 тонны.

Специально для ликвидации алтайских пестицидов была разработана экспериментальная промышленная установка, способная перерабатывать до восьми тонн отходов в сутки. Полностью ликвидировать токсичный балласт планировалось за пять лет. Однако секвестр бюджета 2016−2017 годов поставил на этих планах крест.

Ядохимикаты. pixabay.com.

Укрупнение

В ожидании финансирования алтайские власти вернулись к работе по концентрации пестицидов в одном месте — поселке Новый в Бийске. Сюда постепенно перевозили химикаты с других складов.

К 2019 году из 10 складов осталось девять, к 2020-му перемещено 118 тонн пестицидов со склада в селе Елбанка Усть-Пристанского района и 55 тонн — из райцентра Хабары. Таким образом, складов осталось семь, еще четыре тоже готовились к перемещению.

«Росатом»

В апреле 2020 года перспективы утилизации забрезжили перед Алтайским краем вновь. Регион стал пилотным в федеральном проекте «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», а утилизацией пестицидов должен был заняться «Росатом».

Сообщалось, что необходимые для этого установки госкорпорация должна создать «в течение ближайших 4−6 лет», то есть, к 2024−2026 году. Только вот в момент этого заявления в России уже действовал «локдаун» и разгоралась эпидемия коронавируса.

Биологическая опасность. Википедия.

С 2020 года никаких новостей об утилизации пестицидов в Алтайском крае не было слышно — время от времени лишь проводились конкурсы на поддержание соответствующих условий их хранения. О поступлении денег на ликвидационные установки тоже не заявлялось.

Палки и колеса

300 тонн не получилось

И снова в ожидании денег ядохимикаты продолжили свозить в Бийск. Однако процесс буксовал едва ли не на каждом шагу. Так, в 2022 году на склад в поселке Новом должны были вывезти 309 тонн пестицидов:

109 тонн — со склада в селе Поспелиха;

197,5 тонн — со склада в селе Осколково ( Алейский район);

Алейский район); 2,5 тонн — со склада в селе Бобровка.

В конце июня за это взялась «Сибирская группа — утилизация отходов потребления и производства», однако месяц спустя контракт предприятия и алтайского минприроды на сумму более 6 млн рублей был расторгнут по соглашению сторон.

Ядохимикаты. pixabay.com.

500 тонн тоже не получилось

Осенью 2022 года в поселок Новый должны были вывезти 516 тонн химикатов — 309 упомянутых выше, а также:

89,8 тонны — со склада в селе Топчиха;

63 тонны — со склада в селе Сидоровка ( Топчихинский район);

Топчихинский район); 54,25 тонны — со склада в селе Краснознаменка ( Курьинского район).

Уже нашелся подрядчик, готовый сделать это за 12 млн рублей, однако процесс был прерван управлением Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю, усмотревшей нарушения в проведении конкурсных процедур.

Второй круг

Тендер на вывоз 309 тонн пестицидов из Поспелихи, Осколково и Бобровки был разыгран заново, на торги заявились два претендента. Название победившей компании пока не раскрывается, окончательная цена контракта составила 7,6 млн рублей.

Altapress.ru будет следить за развитием событий. Для уточнения информации в пресс-службу регионального минприроды направлен официальный запрос.

Лаборатория. СС0

Проблемы с технологиями

Технологии утилизации опасных отходов в России практически отсутствуют. По сути все сводится к сжиганию или захоронению, причем отходы 1 класса опасности и взрывоопасные сжигать нельзя. Их захоранивают на полигонах, укрепленных геосинтетиками, в почвах из глины, в пластах из гипса и гранита.

При этом помимо накопившихся старых отходов появляются новые. Каждый год в России образуется около 30 тонн отходов 1 класса опасности и порядка 300 тонн — 2 класса. Если отходов 1 класса Алтай генерирует около 300 кг в год, то 2 класса — почти 64 тонны. Для сравнения, ежегодная генерация отходов в некоторых субъектах РФ составляет: