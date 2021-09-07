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Жизнь

Тит Листопадник: как провести 7 сентября, чтобы в карманах всегда звенели монеты

7 сентября в православном календаре — День Тита Листопадника. В эту дату крестьяне отдавали особую дань грибным блюдам. Рассказываем, что можно и запрещено делать в праздник, и какими блюдами привлечь счастье с достатком.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

История праздника

7 числа церковь чтит память святого Тита — апостола от семидесяти, который был учеником Святого Павла. Родился он на острове Крит в семье язычников.

В 49 году святой сопровождал Павла и Варнаву в Иерусалимский собор, там же проповедовал христианство и обращал местных к вере. Апостолом Тит так и не стал. Он скончался епископом.

Что на Тита Литопадника делали славяне

На Руси 7 сентября было принято ходить в лес по грибы. «Святой Тит последний гриб растит», — говорили прародители. Чтобы собрать большой грибной урожай, к празднику славяне наплетали кузовки и корзины.

Считалось, что крепкое здоровье и денежный достаток в этот день дарят грибные блюда: супы, жареные грибы со сметаной, пироги.

Белый гриб и грибник.
Белый гриб и грибник.
СС0

Что запрещено 7 сентября

Нельзя:

  • Начинать строительство нового дома, ремонт. Иначе дела могут «валиться из рук»;
  • Пересчитывать деньги — в противном случае есть риск остаться с пустыми карманами;
  • Ссориться, конфликтовать, ревновать, выяснять отношения;
Ссора. Конфликт.
Ссора. Конфликт.
unsplash.com/
  • Рассказывать о своих недугах;
  • Пускать детей на прогулку в лес;
  • Одалживать деньги и хлеб.

Приметы на Тита

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов
  • Дождь после обеда — к ливню на следующий день;
  • Ранним утром был дождь — жди хорошую погоду.
  • Уродилось много грибов — будет затяжная зима.
Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов
  • Услышал треск деревьев — будет сухая погода.
  • Вороны начали каркать отрывисто и хрипло — грядет ливень.
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