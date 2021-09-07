Тит Листопадник: как провести 7 сентября, чтобы в карманах всегда звенели монеты

История праздника
7 числа церковь чтит память святого Тита — апостола от семидесяти, который был учеником Святого Павла. Родился он на острове Крит в семье язычников.
В 49 году святой сопровождал Павла и Варнаву в Иерусалимский собор, там же проповедовал христианство и обращал местных к вере. Апостолом Тит так и не стал. Он скончался епископом.
Что на Тита Литопадника делали славяне
На Руси 7 сентября было принято ходить в лес по грибы. «Святой Тит последний гриб растит», — говорили прародители. Чтобы собрать большой грибной урожай, к празднику славяне наплетали кузовки и корзины.
Считалось, что крепкое здоровье и денежный достаток в этот день дарят грибные блюда: супы, жареные грибы со сметаной, пироги.
Что запрещено 7 сентября
Нельзя:
- Начинать строительство нового дома, ремонт. Иначе дела могут «валиться из рук»;
- Пересчитывать деньги — в противном случае есть риск остаться с пустыми карманами;
- Ссориться, конфликтовать, ревновать, выяснять отношения;
- Рассказывать о своих недугах;
- Пускать детей на прогулку в лес;
- Одалживать деньги и хлеб.
Приметы на Тита
- Дождь после обеда — к ливню на следующий день;
- Ранним утром был дождь — жди хорошую погоду.
- Уродилось много грибов — будет затяжная зима.
- Услышал треск деревьев — будет сухая погода.
- Вороны начали каркать отрывисто и хрипло — грядет ливень.