Тит Листопадник: как провести 7 сентября, чтобы в карманах всегда звенели монеты

7 сентября в православном календаре — День Тита Листопадника. В эту дату крестьяне отдавали особую дань грибным блюдам. Рассказываем, что можно и запрещено делать в праздник, и какими блюдами привлечь счастье с достатком.

История праздника

7 числа церковь чтит память святого Тита — апостола от семидесяти, который был учеником Святого Павла. Родился он на острове Крит в семье язычников.

В 49 году святой сопровождал Павла и Варнаву в Иерусалимский собор, там же проповедовал христианство и обращал местных к вере. Апостолом Тит так и не стал. Он скончался епископом.

Что на Тита Литопадника делали славяне

На Руси 7 сентября было принято ходить в лес по грибы. «Святой Тит последний гриб растит», — говорили прародители. Чтобы собрать большой грибной урожай, к празднику славяне наплетали кузовки и корзины.

Считалось, что крепкое здоровье и денежный достаток в этот день дарят грибные блюда: супы, жареные грибы со сметаной, пироги.

Белый гриб и грибник. СС0

Что запрещено 7 сентября

Нельзя:

Начинать строительство нового дома , ремонт. Иначе дела могут «валиться из рук»;

ремонт. Иначе дела могут «валиться из рук»; Пересчитывать деньги — в противном случае есть риск остаться с пустыми карманами;

Ссориться , конфликтовать , ревновать , выяснять отношения;

Рассказывать о своих недугах;

Пускать детей на прогулку в лес;

Одалживать деньги и хлеб.

Приметы на Тита

Дождь. Михаил Хаустов

Дождь после обеда — к ливню на следующий день;

Ранним утром был дождь — жди хорошую погоду.

Уродилось много грибов — будет затяжная зима.

Зима. Иней. Рябина. Михаил Хаустов