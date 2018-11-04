Титул «Мисс Земля 2018» достался красавице из Вьетнама

Девушке 23 года, она выросла во вьетнамском городе Бенче, расположенном в дельте реки Меконг. Нгуен Фыонг Кхань изучает маркетинг и свободно говорит на вьетнамском и английском. Принять участие в конкурсе она мечтала с 15 лет.

Особенность конкурса заключается в том, что все участницы представляют экологические проекты. Победительница выступила с инициативой по сохранению реки Меконг на юге Вьетнама.

Титул «Мисс Огонь» достался Мелиссе Флорес из Мексики, «Мисс Вода» — Валерии Айос из Колумбии. Титула «Мисс Воздух» удостоена Мелани Мадер из Австрии.

Международный конкурс красоты «Мисс Земля» проводится с 2001 года и является одним из самых престижных наряду с «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Обладательница титула «Мисс Земля» принимает участие кампаниях по охране окружающей среды по всему миру.

В 2018 году конкурс прошел на Филиппинах.