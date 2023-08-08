Титул «Миссис Россия - 2023» получила Жанна Специальная из Геленджика. Что о ней известно

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Где родилась Жанна и чем она занималась до победы в конкурсе?

Жанна родилась в Ростове-на-Дону, у нее четыре высших образования. Работает директором департамента продаж в IT-компании, воспитывает трехлетнюю дочь.

По ее словам, она пошла на конкурс, чтобы преобразиться. Девушке захотелось яркости, выйти из декретного отпуска красиво.

"Получила от конкурса много положительных эмоций, теперь у меня множество подруг по всей России, - сказала победительница конкурса.

Жанна Специальная представляла юг Российской Федерации.

Также она писала на своей странице в социальной сети, что на активную подготовку к конкурсу у нее ушло два месяца. Одержав победу, Жанна получила главный приз — поездку на Мальту.