Титул «Миссис Россия - 2023» получила Жанна Специальная из Геленджика. Что о ней известно

Жанна родилась в Ростове-на-Дону, у нее четыре высших образования. Работает директором департамента продаж в IT-компании, воспитывает трехлетнюю дочь.
По ее словам, она пошла на конкурс, чтобы преобразиться. Девушке захотелось яркости, выйти из декретного отпуска красиво.
"Получила от конкурса много положительных эмоций, теперь у меня множество подруг по всей России, - сказала победительница конкурса.
Жанна Специальная представляла юг Российской Федерации.
Также она писала на своей странице в социальной сети, что на активную подготовку к конкурсу у нее ушло два месяца. Одержав победу, Жанна получила главный приз — поездку на Мальту.
Всего в финал конкурса вышли 33 участницы. Самой молодой конкурсанткой была 28-летняя Кристина Гончарова из Пскова, а самой взрослой — 56-летняя Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода.
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