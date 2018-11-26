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Tkeycoin сообщает о выходе на биржу EXMO

Соглашение об официальном листинге Tkeycoin (TCD) достигнуто в результате недавно состоявшихся переговоров между представителями криптовалютной биржи EXMO и компании TKEY DMCC.

Tkeycoin сообщает о выходе на биржу EXMO.
Tkeycoin сообщает о выходе на биржу EXMO.
Фото предоставлено рекламодателем

Выходом криптовалюты Tkeycoin на мировую биржу EXMO ознаменуется 2019 год. Как сообщают «Известия», пользователи биржи смогут реализовывать торги по парам TCD/BTC, TCD/USD, TCD/RUB и TCD/EUR уже в I квартале. Это событие станет возможным в итоге достигнутого на днях соглашения о листинге Tkeycoin (TCD) на EXMO между представителями биржи и компании TKEY DMCC, разработчика проекта Tkeycoin. Важно, что EXMO станет первой площадкой, официально добавившей криптовалюту в листинг.

Юристы, аналитики и эксперты биржи провели тщательную проверку проекта Tkeycoin, внимательно изучив его. EXMO стремится взаимодействовать только с надежными и серьезными партнерами, дорожа своей репутацией наиболее защищенной площадки в Европе. Листинг на бирже положительно отразится на росте курса монеты в ближайшее время, даст возможность существенно повысить цену активов Tkeycoin, станет подтверждением серьезной проработанности проекта и его перспективности, учитывая тот факт, что EXMO имеет 1,5 млн пользователей, а средний объем торгов в месяц составляет более $1,5 млрд.

К 2020 году цена криптовалюты Tkeycoin при сохранении нынешних темпов развития может достичь отметки $450, считают некоторые эксперты, оценивая экономический потенциал проекта.

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