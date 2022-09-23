«Тогда мне намордник наденьте». Как барнаульскую улицу захватили собаки и почему их хозяева не видят в этом проблемы

В нашу редакцию обратилась Екатерина Статина. Она живет в частном секторе на улице Боровой в Центральном районе Барнаула. На некоторых местных там приходится про несколько собак. По словам женщины, хвостатые не дают прохода ни взрослым, ни детям. А хозяева не реагируют на замечания. Корреспондентам altapress.ru удалось пообщаться с обеими сторонами конфликта.

Утренний «Гав!»

Если деревенские просыпаются от криков первых петухов, то жители улицы Боровой — от лая первых псов. Их тут много. Люди оправдывают свой выбор домашних любимцев: «Куда же в частном доме и без собаки».

Идем по «перфорированной» ямами дороге. Асфальта тут нет — только голая земля. Так что в дождливые дни образуется месиво из воды и грязи. Где-то встречаются палки, кирпичи, стекло. Неподалеку можно заметить собак. Все дворняги. Ни у одного животного мы не заметили ошейника или намордника.

Нас встречает Екатерина Статина. Она живет в одном из домов с мужем и тремя маленькими детьми с 2020 года. По ее словам, все это время ее и ее близких беспокоят хвостатые соседи.

Жители ул. Боровая в Центральном районе Барнаула жалуются на агрессивных собак. Анна Зайкова.

Женщина говорит: «Вечером иду с работы, они их выпускают. И непонятно, как идти. Иногда, если есть возможность, прошу мужа меня встретить — одна идти боюсь».

Екатерина в обращении в нашу редакцию уточнила, что проблемные, по ее мнению, животные, принадлежат двум хозяйкам. Жилье одной — по левую сторону от дома Екатерины, другой — по правую. Получается, семья Статиной окружена собаками сразу с двух сторон.

«Их по всей улице можно встретить, — продолжает она, — даже рядом с трамвайным депо, а до него еще дойти надо. Мы летом на даче жили. Сейчас вернулись и увидели, что еще больше собак стало.

Мимо проходит женщина, как раз владелица одной стаи. Проносится тенью и скрывается за калиткой своего дома. Екатерина добавляет, что на замечания соседка, если и реагирует, то только агрессивно.

Жители ул. Боровая в Центральном районе Барнаула жалуются на агрессивных собак. Анна Зайкова. Жители ул. Боровая в Центральном районе Барнаула жалуются на агрессивных собак. Анна Зайкова. Жители ул. Боровая в Центральном районе Барнаула жалуются на агрессивных собак. Анна Зайкова. Жители ул. Боровая в Центральном районе Барнаула жалуются на агрессивных собак. Анна Зайкова. Жители ул. Боровая в Центральном районе Барнаула жалуются на агрессивных собак. Анна Зайкова.

В одном доме, по словам Статиной, живут три собаки: «одна маленькая, вторая побольше, третья — еще побольше». Во втором «неизвестно сколько, но регулярно бегают тоже три».

Двое детей Екатерины — детсадовского возраста, еще один — младшего школьного. Учебные заведения находятся в разных сторонах. Однако по пути в обе, утверждает женщина, встречаются лающие «охранники» территории.

«Идем, я беру палку прямо с дороги и пробегаем, пока их нет, быстро-быстро. Если на месте, то встаю и не могу идти. Аж колошматит. Тем более, меня когда-то давно укусила собака. Наверное, еще с тех пор я их боюсь. А они то кидаются, то просто рычат. Я же не знаю, что от них ожидать», — объясняет Статина.

Она с утра и до семи вечера трудится сиделкой, ее супруг примерно до того же времени автослесарем. Поэтому к участковому не обращались — некогда.

Жители ул. Боровая в Центральном районе Барнаула жалуются на агрессивных собак. Анна Зайкова.

Утром младших детей стараются отвести в садик вместе, чтобы было не так страшно. Старшего в школу во вторую смену провожает свекровь Екатерины. Ее зовут Надежда. Живет за стенкой от «молодежи», дом рассчитан на две семьи.

Кого тронут , кого нет

Она тоже вышла с нами поздороваться. Вернее, выглянула из-за забора и громко проговорила, что живет в доме на этой улице уже 20 лет. И все это время здесь не стихает лай.

Но Надежда псов не боится. Уточняет, что за эти годы ее никто и хвостом не коснулся: «Это они меня стороной обходят, а не я их».

Жители ул. Боровая в Центральном районе Барнаула жалуются на агрессивных собак. Анна Зайкова.

Кстати, у Статиных тоже есть питомец — белый алабай по кличке Зара. Свою собаку Статина не опасается. «Ей меньше года. Скоро вот вольер построим», — делится планами Екатерина. Пока своего жилища у малышки нет, она ломает забор и просовывает немаленькую голову на свет — здоровается с прохожими.

Хозяйка Зары говорит, что ее любимица так и норовит пообщаться с «друзьями» из соседних домов. Поэтому и спешит расправиться с деревянной конструкцией. Чинить приходилось уже несколько раз. С нами Зара была добра и только немного рычала. Она на воле не бывает. Владельцы боятся, что любимицу могут отравить.

Инициативу Екатерины Статиной по усмирению соседских собак поддерживает не только ее свекровь, но и другие жители с улицы Боровой. Впрочем, их не так много. По словам женщины, многие просто боятся идти на конфликт. С нами согласилась поговорить еще одна местная — Татьяна.

Жители ул. Боровая в Центральном районе Барнаула жалуются на агрессивных собак. Анна Зайкова.

Она рассказывает: «Идешь себе спокойно, а они выскакивают и нападают. Не дают пройти. Я считаю, если люди заводят животных, то должны нести за них ответственность. Я пыталась делать замечания владельцам. Но на меня не обратили никакого внимания. Псов не останавливают даже тогда, когда видят, что те бегут на прохожих. Чувствую себя спокойнее, когда шагаю с тачкой, а не с пустыми руками. И то, жду, когда уйдут».

Тут из дома Екатерины выехали два мини-велосипедиста — ее младшие сын и дочь. На своих «мопедах» они ловко обходят ямы и самые грязные места, а когда проезжают машины, быстро паркуются на обочинах. И все же мама строжится: «Не уезжайте далеко, а то там опять эти собаки!» Дети слушаются и остаются в поле зрения родительницы.

Женщины предполагают, что звери просто голодные и поэтому проявляют агрессию.

«С пакетами из магазина пройти мимо гораздо сложнее — сразу лезут. Не раз видели, как этих собак хлебом подкармливают люди. Но почему и мы должны в этом участвовать?», — сокрушаются дамы.

Следующей согласилась рассказать о своих отношениях с местной живностью Елена. Она утверждает, что ей доставляют неудобства собаки только из одного дома, где хвостатых больше трех.

«Внучку в руки и бегу, — объясняет она свою технику прогулок по улице. -У большинства людей есть неосознанный страх. У меня его, скорее, нет. Поэтому мне проще. Есть уверенность, что не тронут. Тем более, у меня тоже есть любимец».

Жители ул. Боровая в Центральном районе Барнаула жалуются на агрессивных собак. Анна Зайкова.

Позиция хозяев

После беседы со всеми недовольными, мы добрались до дома хозяйки второй стаи. Той, на которую жаловались больше: «У нее есть огромный белый, с глазами разного цвета».

Оказалось, это Грей. Больше всего на свете он любит есть косточки и катать камни по земле. Вера, его владелица, в шутку называет пса футболистом. Грея легко перепутать с Амуром. Он тоже светлый, крупный и громкий. Сидит прямо рядом с калиткой и недовольствует на нас.

Вера легко согласилась объяснить свою позицию по поводу ссор с соседями: «Мне их подбрасывают. Одного-второго. Ну, куда их девать? Все стерилизованные, никого не трогают».

Жители ул. Боровая в Центральном районе Барнаула жалуются на агрессивных собак. Анна Зайкова.

Рассказывает про Бобу, маленького рыжего щенка. Его, по словам женщины, ей подбросили предыдущие соседи. Где-то недалеко от сюда греются на солнышке Чита и Жужа — тоже дворняжки. Итого, пять собак.

Вера уверяет, что привязать всех просто невозможно — места в ограде нет. На вопрос про намордники женщина обиделась. Отвернулась, а пару секунд спустя отрезала: «Мне наденьте».

Потом продолжает: «Ну давайте их поубиваем, так что ли? Эти дети рядом с моим домом даже не играют. Мои собаки закормленные и залюбленные, зачем им бросаться на людей».

Жители ул. Боровая в Центральном районе Барнаула жалуются на агрессивных собак. Анна Зайкова.

Вера утверждает, что истинная проблема — в собаке, живущей в заброшенном доме напротив. По словам местных, жилье люди выставили на продажу (об этом же говорит объявление), уехали и оставили питомца без присмотра. Остается подкармливать. Он высовывает нос и пытается обнюхать прохожих, вдруг еды дадут.

Помимо своих пяти своих и одного брошенного пса, у Веры 14 кошек. Как она говорит, все спасенные. В теплое время года они живут в вольере во дворе.

Все животные питаются кашей и костным остатком. На прокорм пенсионерка тратит 300 рублей в день. Лечила всех любимцев тоже за свой счет. В приюты не обращалась: «Они и так переполнены».

Жители ул. Боровая в Центральном районе Барнаула жалуются на агрессивных собак. Анна Зайкова.

Вера говорит, что хвостатых любила с детства, а они так и вились вокруг. Так всю жизнь и иного пути женщина для себя не видит: «Не брошу же их».