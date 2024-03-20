Ток-чок, талисманы и шишки. Чем сувенирный магазин в Барнауле поднимает настроение скучающим по Алтаю

Уже восемь лет в Барнауле работает сувенирный магазин «Шишка-Алтай», который собрал более 3 тыс. товаров от десятков только местных производителей. И недавно магазин заполучил гран-при на всероссийском конкурсе. Основательницы лавки рассказали, что и для кого покупают люди и почему важно продавать именно алтайские товары.

Варенье из шишек и ток-чок

Основательницы «Шишки» — Анна Поломошнова и Наталья Опарина. В 2016 году, когда магазин только открывался, идея у них была простая – собрать лучшие продукты Алтая в одном месте.

Получилось с размахом: на постоянной основе сувенирная сотрудничает примерно с тремя десятками местных производителей, а всего их представлено порядка 300. Наименований товаров же в десять раз больше — 3 000.

Ассортимент разнообразный. По словам Натальи, особо популярны у посетителей сладости: варенье из шишек, таежный, горный и донниковый мед, леденцы из меда, цукаты из шишек и мармелад с шишками, грильяж с лесными ягодами. Есть даже традиционная сладость жителей Горного Алтая – ток-чок на основе талкана и меда. Талкан – это ячменная или пшеничная мука грубого помола из обжаренных зерен.

Сувенирный магазин "Шишка-Алтай". vk.com/shishkaaltai

Из традиционных сувениров – обереги и талисманы из дерева и глины. Продаются и простые кружки, футболки, значки и прочее с принтами Алтая, а также косметика и открытки. Часть открыток, кстати, выпущены совместно с молодыми иллюстраторами Барнаула, а часть – в коллаборации с известными фотографами и их работами об Алтае и Барнауле.

Показать историю

В какой-то момент предпринимательницы «доросли» до создания собственной марки – «Алтай Традиция». Ее посвятили росписи переселенцев на Юг Западной Сибири, довольно своеобразной, говорит Анна.

В коллекцию входят текстиль (полотенца, скатерти, наволочки, шторы), керамика, шелковые платки и ленты, игрушки, посуда, декор (зеркала, свечи) и так далее. Из продуктов – монпасье, чай, шоколад, мед и прочее.

Сувенирный магазин "Шишка-Алтай". vk.com/shishkaaltai

«К нам приходят и местные жители, и туристы. Гостям города нас просто советуют – вместо рекламы сработало сарафанное радио. А барнаульцы в основном выбирают подарки. Тем, кто когда-то жил на Алтае, но уехал, или тем, кто никогда у нас не был, но кому хочется рассказать о регионе и подарить что-то связанное с его историей», – говорит Наталья.

Находятся по-разному

В конкурсах «Шишка-Алтай» участвует не первый год. Занимать какие-то места удавалось, но гран-при случился впервые в конце 2023-го — на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». В финале участвовали 24 магазина из 16 регионов.

Жюри оценивали ассортимент, сотрудничество с администрацией, участие в ярмарках и прочее. Но главное — насколько уникальны продаваемые бренды и как налажена связь с локальными производителями.

Местные мастера находятся по-разному, говорит Анна. Иногда приходят сами, показывают товар, договариваются о сотрудничестве. А иногда основательницы сами замечают что-нибудь красивое, например, на выставках, и тогда уже они ищут связь с производителем.

Сувенирный магазин "Шишка Алтай". vk.com/shishkaaltai / скриншот из видео

Под их собственным брендом тоже работают разные мастера. Но перед этим, отмечает, Наталья, нужно пройти большой совместный путь и поработать вместе хотя бы несколько лет.

«Если мы видим устойчивый спрос на товар, хорошие качество и стандарты, то предлагаем продаваться под нашей маркой. В таких мастерах мы уверены: не будет подмен ингредиентов, брака или нарушения сроков – все это проверено годами», — добавила она.

Принцип один

Принцип у сувенирного магазина только один – представлять алтайских производителей.

«Когда люди приходят и видят местный товар – это покупается. Мы очень любим Томскую область, любим инновационные товары Москвы. Но мы не можем продавать что-то от них у себя: это нарушит концепцию», – говорит Анна.

Сувенирный магазин "Шишка-Алтай". vk.com/shishkaaltai

Впрочем, собственное производство основательниц «Шишки» тоже привлекает. Недавно, например, они выиграли грант Управления по предпринимательству, на который купили станок ЧПУ для резьбы по дереву. Для этого пришлось наконец решиться арендовать новую площадь – на первом этаже, о чем раньше предпринимательницы только мечтали. И наняли молодых дизайнеров-студенток, которые готовы экспериментировать.

«Мы, наконец, начнем создавать изделия из дерева, которые сами хотим, которые кажутся нам красивыми, нужной формы. До этого все деревянные материалы мы закупали в Новгородской области – там более развитая деревообработка», – уточняет Анна.

Самое важное - в нашем Telegram-канале