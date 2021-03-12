Токсикологи предрекли «масочную» катастрофу

По последним оценкам экспертов, каждый месяц во всем мире выбрасывается примерно 129 млрд масок для лица — три миллиона в минуту. Большинство из них — это одноразовые изделия, состоящие из пластиковых микроволокон, пишет Nat-geo.ru. Ученые заговорили о новой экологической катастрофе.

Токсиколог-эколог Элвис Генбо Сюй из Университета Южной Дании и профессор гражданской и экологической инженерии Чжийонг Джейсон Рен из Принстонского университета напоминают, что одноразовые маски — это пластиковые изделия, которые не поддаются биологическому разложению, но могут дробиться на более мелкие пластиковые частицы, а именно микро- и нанопластики.

Сегодня производство одноразовых масок сравнимо с масштабами производства пластиковых бутылок, которое оценивается в 43 млрд изделий в месяц. Однако, в отличие от пластиковых бутылок (из которых около 25% перерабатывается), нет официального руководства по переработке масок, они утилизируются как твердые отходы.

Маска. CCO

«Новейшая и большая проблема заключается в том, что маски сделаны непосредственно из пластиковых волокон микроскопических размеров (толщиной от ~ 1 до 10 микрометров). При разложении в окружающей среде маска может выделять больше микрочастиц пластика, причем быстрее, чем пластиковые пакеты», — говорят ученые.

Эксперты добавляют, что ситуация может усугубиться благодаря появлению нового поколения масок, которые напрямую используют наноразмерные пластиковые волокна (с диаметром менее 1 микрометра).

Исследователи считают, что необходимо разработать правила утилизации масок и биоразлагаемые средства защиты.