Только этого мало: зарплаты работников туризма в Барнауле выросли на 22%

Аналитики Авито составили список городов России, где за два года заметнее всего выросли зарплаты работников туротрасли. Барнаул показал прирост в 22,4%. Столица Алтайского края замкнула список городов по величине дохода.

Барнаул занял 23 строчку по величине заработной платы сезонных работников среди 23 крупнейших городов. Зарплата в среднем составила 22 973 рубля в месяц. За год прирост — 11,7%.

Максимально заработать в сфере туризма и ресторанов получится в Тюмени — в среднем 31 701 рубль.

В Новосибирске за год средний доход в ресторанном бизнесе и сфере туризма не изменился, но по сравнению с 2017 годом зарплаты в городе выросли на 17,6%.

Также Барнаул занял 22 место по росту числа вакансий среди крупнейших городов. За два года сотрудников стали искать на 10,2% активнее.