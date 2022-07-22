Только любовь. Почему девушки работали в домах терпимости, и где находился первый бордель в Барнауле

Тема близости всегда была чем-то сокровенным и касалась только двоих. Тогда, кажется, и разврата быть не должно. И все же в Барнауле уже в начале XX века были такие места, куда спешили мужчины — от простых крестьян до уважаемых купцов. Altappress.ru побывал на откровенной экскурсии по городу.

Девушки без покровительства

Постройку на ул. Пушкина, 80 до Первой мировой войны называли домом «с кнопкой». Рядом с ним не было вывесок. Все окна плотно завешивали, на двери оставалась только кнопка. Народ поговаривал, что это здание принадлежит КГБ, а кнопку придумали для стукачей. Но по некоторым историческим данным, это был первый публичный дом в Барнауле.

Экскурсия про секс Дарья Беркетова

Справка В XVII веке на Сенной площади в Санкт-Петербурге располагался базар, который не облагался налогами. Туда съезжались крестьяне, торговали плодами своего труда, зарабатывая себе на пропитание. На это же место приходили и девушки разных возрастов, которые остались без покровительства отца или мужа, желая подзаработать. Так в России появились проституция.

Дом с секретом

Следующая локация — дом Федора Шадрина на нынешнем пр. Красноармейском, 8. В нем общественный деятель проживал со своей матерью и братом. Оказалось, что и у этого здания есть свой секрет.

Экскурсия о сексе Дарья Беркетова

Дарья Пупкова,

экскурсовод:

В подвале дома жил медведь. Федор Александрович любил общаться с девушками легкого поведения, приглашал их в гости, а после приятного времяпровождения отдавал их зверю на съедение. Говорят, что духи девушек до сих пор не оставили дом. Такая легенда появилась из-за отсутствия сведений о личной жизни купца. Люди предполагали, что он бывал в публичных домах.

Жестокое убийство в небоскребе

Дом на ул. Гоголя, 76 называется первым «небоскребом» в Алтайском крае. Это здание было доходным домом двух купцов — Аверина и Олейникова. В 1920 году в здании появился легальный публичный дом. Девушки проживали в комнатах, которые находились в подвале. Две из них не ожидали, чем закончится их смена.

Экскурсия о сексе Дарья Беркетова

Дарья Пупкова,

экскурсовод:

В 1916 году двое посетителей проводили время с «ночными бабочками», и в какой-то момент они начали издеваться над девушками. Их жестоко пытали, подвесили за ноги к потолку и перерезали горло. На стене кровью нарисовали перевернутую звезду и написали заклятие тьмы на древнем языке. Долго искали убийц, но так и не нашли. Следователи вышли на следы местного адвоката и прозвали его «дьяволом». Газета «Жизнь Алтая» назвала правозащитника местным Джеком-потрошителем за то, что он, якобы, участвовал в оргии.

Закрытые форточки

Процветал не только амстердамский квартал красных фонарей. В Барнауле тоже существовала такая улочка, на которой были сосредоточены дома терпимости. Сейчас это ул. Никитина.

Такое заведение могли открыть только женщины от 35 до 55 лет. Они не должны были иметь детей старше четырех лет. Если у хозяйки был муж, он мог проживать рядом с ней в одном доме, но в разных комнатах и не иметь никакого отношения к «бизнесу».

Экскурсия о сексе Дарья Беркетова

В доме должна была располагаться большая столовая, комнаты для девушек, гостиная и два входа. Использовать вывески на здании запрещалось. Форточки всегда были закрыты, а окна завешаны плотными шторами для того, чтобы прохожие не смогли увидеть происходящее.

В помещении запрещались иконы и свечи, царские фотографии и шахматы. Разрешалось лишь играть на пианино. Дом строго проверялся судьей, врачом и полицией. Чаще всего бордели располагались в деревянных постройках.

У каждого дома терпимости были свои клиенты. Притоны посещали личности криминальные. В бордель классом выше приходили солдаты и ремесленники. В самый дорогой захаживали только состоятельные. У богатых был свой «аттракцион».

«В борделях премиум класса были зеркальные комнаты, куда входило несколько пар. Они пили, развлекались. Заканчивалось все свингерской вечеринкой. Именно таким способом женщины могли обслуживать сразу несколько мужчин», — поделилась экскурсовод.

Экскурсия о сексе Дарья Беркетова

Справка Название «Дом терпимости» пришло из Франции. Называли его так для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что к женщинам легкого поведения нужно относиться с некоторым уважением, терпимостью.

Паспорт и желтый билет

Женщина, желающая работать в сфере торговли собой, была обязана отдать свой паспорт. Вместо него в полиции ей выдавали желтый билет. В нем указывали параметры внешности, информацию о том, где она работала. Считалось абсолютно нормальным, чтобы девушки раз в год меняли публичные дома: клиентов не радовал один и тот же «ассортимент».

С 16 лет девушка (тогда это был возраст совершеннолетия) уже могла работать в домах терпимости. Приезжали на заработки из разных городов. По национальности были разные: русские, монголки, еврейки, цыганки, латышки.

Экскурсия о сексе Дарья Беркетова

Смена длилась с 22 до 3 часов ночи. За это время женщина могла обслужить от 15 до 60 клиентов. По 10 минут она уделяла каждому.

У работниц были категории.

1 категория — уличные. Не имели желтого билета, занимались своей деятельностью нелегально, с девушкой могли расправиться как угодно, ведь она была не под присмотром «хозяйки».

2 категория — класса эконом. Имели желтый билет, чаще всего это были крестьянки, работали, чтобы хоть на что-нибудь существовать

3 категория — билетные. При них был медицинский билет, к внешности девушек хозяйка придиралась больше, чем к эконому. Они должны были всегда хорошо выглядеть, использовать косметику.

4 категория — бланковые дамы. Это были самые красивые женщины, интеллигентные, из богатых семей. Им разрешалось гулять, ходить на выставки и, таким образом, искать себе клиентов.

О шедевре Крамского «Неизвестная» ходит необычная история.

«Некоторые искусствоведы говорят, что на картине изображена бланковая дама. В коляске слева место свободно и у нее томный взгляд, которым она привлекает потенциального клиента», — рассказывает Дарья Пупкова.

Экскурсия о сексе Дарья Беркетова

Жесткая конкуренция

Зарабатывали девушки ничтожно мало. Третью часть от заработанной платы женщина легкого поведения отдавала «хозяйке», которая платила налог на дом. Остальное работница забирала себе.

Факт Цена услуги зависела от категории борделя. Девушка-крестьянка оценивалась от 30 копеек до 1 рубля. Средняя — от 1 до 2 рублей. Интеллектуалка — от 3 до 5 рублей.

Конкуренция между публичными домами была настолько огромная, что владелицы буквально хотели стереть конкурентов с лица земли.

Дарья Пупкова,

экскурсовод:

Зима. Шел по улице мужчина и увидел на дороге цилиндрический предмет, который был герметично запаян с двух сторон. Из маленького отверстия торчал тлеющий фитиль. Прохожий тщательно все затоптал и предотвратил террористический акт. Позже выяснилось, что госпожа одного из публичных домов хотела уничтожить своих соседей-конкурентов.

Экскурсия о сексе Дарья Беркетова

Любовная чума

В годы правления Петра I, когда он «прорубил» окно в Европу, девушки из разных стран приезжали работать в Россию, в том числе и в Барнаул. Большинство из них были уличными, и за их здоровьем никто не следил.

Французская болезнь и любовная чума — так именовали сифилис. Название болезни придумал Джироламо Фракасторо в 1530 году. Он создал поэму «Сифилис, или О галльской болезни» и стал первым популяризатором медицинских знаний об этом недуге.

Экскурсия про секс Дарья Беркетова

Чтобы снизить процент заболеваемости сифилисом, Дума Барнаула решила в 1905 году сделать район красных фонарей официальным, а девушек легкого поведения обязали проходить медицинский осмотр два-три раза в неделю. Врачи с уважением относились к таким пациенткам.

Тогда в Барнауле за небольшой промежуток времени открылись сразу 15 домов терпимости.

Дарья Пупкова,

экскурсовод:

На будущем проспекте Ленина находился торговый дом Смирновых. В нем всегда было много еды и вина. В 1914 году сюда приехали молодые юноши, призванные на Первую мировую войну. Как свойственно всем военным, они решили побуянить. Разбили полки в магазине, опустошили все запасы вина и сожгли торговый дом. Весть об этом разнеслась по окрестностям, и более 500 женщин легкого поведения приехали в Барнаул на заработки.

Трактир с сюрпризом

Сегодняшний дом бракосочетания на ул. Ленина, 11 принадлежал Мальковым. В XX веке предприниматель Андроновский открыл здесь трактир. Заведение считалось лучшим в городе, занимало несколько этажей и отличалось вкусной едой. Ну, и не только.

Экскурсия о сексе Дарья Беркетова

Существовал прайс на интимные услуги. Полиция закрывала это заведение не один раз, тот же владелец открывал другое, меняя название. И одно оставалось неизменным — интимные услуги.

Божья кара

В начале XX века женщину не просвещали на тему интимных отношений. Некоторые из них думали, что от одного лишь поцелуя можно забеременеть. Только мужчинам рассказывали обо всем в подробностях. Чаще всего мать молодого человека приглашала в дом девушку легкого поведения для того, чтобы она научила сына тонкостям интимной жизни.

У крестьян сексуальную жизнь регламентировала церковь. Нельзя было заниматься любовью с пятницы по воскресенье. В посты и страстную пятницу. Если запреты нарушались, на пару накладывали епитимью. За измены каралась только женщина, независимо от того, замужняя она или нет.

Экскурсия о сексе Дарья Беркетова

Мужчинам было проще. Если женатый гулял с незамужней женщиной, то изменой это не считалось. По церковному уставу это называли просто развратным поведением. А вот если мужчина состоял в половой связи с замужней женщиной, то говорили о прелюбодеянии.

Мужской бордель

Публичные дома, в которых работали мужчины, тоже существовали, но информации об этом сохранилось мало. Чаще всего они находились в банях, а клиентов обслуживал сам банщик.

С мужеложством боролся Петр I, иностранных мужчин он велел казнить, в лучшем случае их ждала депортация. Следующие две императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II также искали способы для борьбы с проституцией, но это ни к чему не привело.

Павел I приказывал депортировать всех развратников, а женщин легкого поведения обязывали носить желтые платья. Поэтому и билет позже прозвали желтым.

Экскурсия о сексе Дарья Беркетова

Мужчины, которые пытались подзаработать приятным способом, носили красные галстуки, в своих компаниях они любили наряжаться в женские платья. В газетах их называли тетками.

Секса нет

В 1917 году Ленин подписал указ «О расторжении брака». Документ наделял оба пола одинаковыми правами. Общество и государство заняло более лояльную позицию по отношению к внебрачному потомству. Страна Советов стала одной из первых, где были легализованы аборты.

Впоследствии Сталин придерживался мнения, что семья — это оплот государства, и началось ужесточение рамок интимной жизни граждан. Позже появился мем о том, почему в СССР секса не было.

Дарья Пупкова,

экскурсовод:

В 1989 году проводили телемост «Москва-Бостон». В разговоре американская журналистка поинтересовалась, если ли в России реклама про секс. У нас в стране сторонились самого слова «секс», а слово «реклама» было вовсе неизвестно. И тогда русская журналистка ответила, что в СССР секса нет, а есть только любовь. Вот так в России до 1990-х годов была только любовь.

Экскурсия про секс Дарья Беркетова

Магазин для взрослых

Первый магазин для взрослых появился в 1990-е. Находился он в Санкт-Петербурге в клинике «Медицина и репродукция». Тогда считали, что кризис был не только в стране, но и в отношениях между мужчинами и женщинами. Врачи посчитали, что нужно было как-то помогать людям.

Продавцы в магазинах интимных товаров должны были иметь медицинское образование. Ассортимент был не очень богат. По счастливой случайности, 50 студентов-медиков отправили на практику в Польшу. Каждый из них захватил по одной штуковине. Цена на товар кусалась: 500 рублей за штуку. Но, несмотря на это, все распродавалось за неделю.

Такой товар еще отечественного, советского производства, можно было купить дешевле. Например, у бабушек на рынке.

Экскурсия о сексе Дарья Беркетова

«Продавали старушки на рынке детские игрушки, вещицы какие-то, платья и тут же предметы непонятной формы и размера. Покупательницы подходили и спрашивали: „А что это такое?“, а те в ответ: „Доченька, а кто знает, тот купит“», — рассказала Дарья Пупкова.