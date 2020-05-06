Только на подъеме заболеваемости: эксперт оценил ситуацию с коронавирусом в Алтайском крае

Главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и выразил мнение, что до пика COVID-19 регион еще не дошел, сообщают Вести 22 .

«Учитывая то, что мы с большой вероятностью сейчас находимся только на подъеме заболеваемости, сейчас трудно найти правильный однозначный, односложный ответ, почему на соседней территории на 50 человек больных меньше», — отметил эксперт, говоря о том, как объяснить, что в соседних регионах инфицированных больше или меньше.

Также главный внештатный инфекционист Алтайского края выразил уверенность, что на так называемое плато по заболеваемости регион еще не вышел.

Говоря об ограничительных мероприятиях, он акцентировал внимание на том, что чем жестче они будут, тем проще будет выйти из сложившейся ситуации.

Напомним, по состоянию на 6 мая общее количество инфицированных в крае составляет 588 человек. 110 из них выздоровели и выписаны из клиник региона.