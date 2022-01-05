Только один знак получит неожиданные, но очень удачные подарки. Астрологический прогноз на 6 января

Так, для Овнов отношения с близким человеком по-настоящему оживятся. Все благодаря случайности.
А вот Тельцы будут с волнением ждать важного события, которое должно произойти со дня на день.
Близнецов ждут встречи с разными людьми. Вы будете блистать эрудицией и прекрасно поддерживать разговор на самые неожиданные темы.
Мечтательными и немного рассеянными станут Раки. Близким нужно будет позаботиться о том, чтобы их родные под таким знаком Зодиака ничего не забыли.
Чувства Львов в ближайшие дни станут невероятно яркими.
Девы проведут 6 января наедине с близким человеком.
Весы будут в этот день мыслить неожиданно. Они продемонстрируют не характерное для себя сочетание настроений и желаний.
Скорпионам лучше не оставаться дома. Им следует сходить в гости или в кино — новые впечатления сулят пищу для ума и души.
Стрельцы будут наслаждаться вкусной едой. Это подарит им благодушное настроение.
Козерогам звезды приготовили необычный сюрприз — общение с очень странным человеком.
Водолеев ждут неожиданные, но очень удачные подарки.
Рыбам же стоит загадать еще одно новогоднее желание. Оно наверняка сбудется.