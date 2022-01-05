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Жизнь

Только один знак получит неожиданные, но очень удачные подарки. Астрологический прогноз на 6 января

Настоящее волшебство может произойти в жизни многих знаков Зодиака, особенно, влюбленных. В этом уверены астрологи Mir24.tv, подготовившие прогноз на 6 января.

Астрология.
Астрология.
pixabay.com

Так, для Овнов отношения с близким человеком по-настоящему оживятся. Все благодаря случайности.

А вот Тельцы будут с волнением ждать важного события, которое должно произойти со дня на день.

Близнецов ждут встречи с разными людьми. Вы будете блистать эрудицией и прекрасно поддерживать разговор на самые неожиданные темы.

Мечтательными и немного рассеянными станут Раки. Близким нужно будет позаботиться о том, чтобы их родные под таким знаком Зодиака ничего не забыли.

Чувства Львов в ближайшие дни станут невероятно яркими.

Девы проведут 6 января наедине с близким человеком.

Весы будут в этот день мыслить неожиданно. Они продемонстрируют не характерное для себя сочетание настроений и желаний.

Скорпионам лучше не оставаться дома. Им следует сходить в гости или в кино — новые впечатления сулят пищу для ума и души.

Стрельцы будут наслаждаться вкусной едой. Это подарит им благодушное настроение.

Козерогам звезды приготовили необычный сюрприз — общение с очень странным человеком.

Водолеев ждут неожиданные, но очень удачные подарки.

Рыбам же стоит загадать еще одно новогоднее желание. Оно наверняка сбудется.

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