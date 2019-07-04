29 июня в Барнауле прошла акция по сбору вторсырья «Мусора. Больше. Нет». Горожане сдавали на переработку пластик, ветошь, просроченное лекарство, старую технику, металл, стекло и другое. Акции помогла собрать и вывезти 9 полных «Газелей» вторсырья. Что барнаульцы думают о раздельном сборе мусора — читайте в материале altapress.ru.

Эко-культура в Барнауле

Как сообщают организаторы, в акции по сбору вторсырья в 2019 году участвовали 984 человека.

Люди сами отбирали из общей груды мусора то, что можно использовать после переработки, очищали и приносили на указанные заранее точки сбора. Новичкам помогали на местах — опытные волонтеры строго следили за сортировкой пластика (обязательно с наличием маркировки), текстильных изделий, не допускали сдачи органики.

Анна,

волонтер:

Мне кажется, об этой акции знает весь город. Когда мы проводим такие сборы, к нам всегда приходит много людей. В прошлом месяце количество участников перевалило за тысячу. Наверное, барнаульцы действительно взволнованы, в каком городе они живут. Да и кому нравится, когда на улицах лежит мусор? Тем более, большую его часть можно использовать в качестве вторсырья.

Екатерина,

волонтер:

Нас радует, что на акцию приходят семьями. Родители показывают детям, что и куда нужно складывать. Новому поколению прививают с детства, что чистый дом — это хорошо, а чистый город — это правильно.

Татьяна Меркулова,

координатор раздельного сбора:

Мы считаем, что здесь у нас нет мусора, а есть вещи и материалы, которые могут и дальше служить обществу. Наши волонтеры — обученные люди, постоянно участвуют в акциях по раздельному сбору. Мы всегда помогаем новичкам с сортировкой. Это тоже можно назвать обучением, когда опытные волонтеры рассказывают о маркировках, о том, какие виды пластика существуют, как и кто его перерабатывает.

Все что волонтеры собрали во время акции, затем забирают предприятия, которые занимаются переработкой вторсырья. Например, в Новосибирск уехали две «Газели» с ветошью.

По подсчетам организаторов, на акции было собрано 1027 кг макулатуры, 240 литров пластиковых бутылок, 2 630 кг стекла, 300 кг металла. Только просроченных лекарств привезли на 59 кг!

У таких акций есть будущее, такие мероприятия нужно спонсировать, считают организаторы.

Что думают барнаульцы?

Жители города единогласно говорят о том, что хотят жить в чистом и красивом городе. Для них это — осуществимая мечта. Если каждый житель принесет на раздельный сбор накопившееся вторсырье, то он сделает очень полезное дело.

Светлана Анатольевна,

пенсионерка:

Я на раздельный сбор попадаю в третий раз. В основном привожу пластиковые бутылки, почему-то именно они скапливаются в большом количестве. Дома мы моем, сортируем и привозим эти бутылки на точки сбора. Мне нравится такая инициатива, я хоть на пенсии хочу жить в чистом городе. Очень неприятно выходить из подъезда и видеть банки, бутылки и целлофан на тротуарах. Это все плохо пахнет.

Юлия и Виктория,

мать и дочь:

Мы пришли в первый раз. Дочь — маленькая, ей интересно, почему такое скопление людей и вещей. Приходится следить, чтобы не полезла в сортировочные урны. Хотя она с не меньшим удовольствием складывает туда пластиковые крышки, диски и старые вещи. Такие акции полезны, хотя бы потому что можно помочь нуждающимся, избавиться от ненужных вещей. Сколько помню всегда выбрасывала бутылки из-под газировки или минералки в мусоропровод с прочими отходами. Теперь даже немного стыдно.

Виктор,

продавец-кассир:

Об акции услышал буквально пару дней назад. Пошарил дома по полкам и в кладовке на работе, нашел много ненужных вещей. Для меня это хлам, а оказалось, что здесь он пригодился. Конечно, заранее все помыл, разложил по пакетам и повез на точку. Ребята молодцы, занимаются нужным делом.

Следующий сбор акции «Разделяя — сохраняй» назначен на 27 июля.

Акция «Мусора. Больше. Нет.» в Барнауле Дарья Зыкова

Что можно и нельзя сдавать?

Перед тем, как отправиться на точки сбора, барнаульцам требовалось очистить и разделить вторсырье по видам. Вид определяет маркировка на пластиковой бутылке. Узнать ее просто — это значок треугольника из стрелочек, в котором или рядом с которым указана цифра или принятое сокращенное название пластика. Подробности можно узнать на сайте.

В переработку принимались:

пластик с маркировкой 1 , 2 , 4 , 5-твердый ( бутылки для напитков , молочных и разливных продуктов; флаконы для моющих средств , бытовой химии , косметики; канистры для моторного и машинного масел; пластиковые крышки);

2 4 5-твердый бутылки для напитков молочных и разливных продуктов; флаконы для моющих средств бытовой химии косметики; канистры для моторного и машинного масел; пластиковые крышки); стекло;

макулатура;

металл;

одежда в нормальном состоянии для фондов помощи людям , попавшим в сложную ситуацию;

попавшим в сложную ситуацию; текстильная ветошь для переработки ( старые нейлоновые колготки , верх от нижнего белья , постельное белье и т. д.)

старые нейлоновые колготки верх от нижнего белья постельное белье и т. д.) картриджи от фильтров-кувшинов;

негабаритная сломанная бытовая техника и электроника , диски и рентген-снимки;

диски и рентген-снимки; просроченные медикаменты;

помощь для приюта «Ласка» ( лекарства для животных , игрушки , миски).

Не принимались: