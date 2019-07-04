Эко-культура в Барнауле
Как сообщают организаторы, в акции по сбору вторсырья в 2019 году участвовали 984 человека.
Люди сами отбирали из общей груды мусора то, что можно использовать после переработки, очищали и приносили на указанные заранее точки сбора. Новичкам помогали на местах — опытные волонтеры строго следили за сортировкой пластика (обязательно с наличием маркировки), текстильных изделий, не допускали сдачи органики.
Анна,
волонтер:
Мне кажется, об этой акции знает весь город. Когда мы проводим такие сборы, к нам всегда приходит много людей. В прошлом месяце количество участников перевалило за тысячу. Наверное, барнаульцы действительно взволнованы, в каком городе они живут. Да и кому нравится, когда на улицах лежит мусор? Тем более, большую его часть можно использовать в качестве вторсырья.
Екатерина,
волонтер:
Нас радует, что на акцию приходят семьями. Родители показывают детям, что и куда нужно складывать. Новому поколению прививают с детства, что чистый дом — это хорошо, а чистый город — это правильно.
Татьяна Меркулова,
координатор раздельного сбора:
Мы считаем, что здесь у нас нет мусора, а есть вещи и материалы, которые могут и дальше служить обществу. Наши волонтеры — обученные люди, постоянно участвуют в акциях по раздельному сбору. Мы всегда помогаем новичкам с сортировкой. Это тоже можно назвать обучением, когда опытные волонтеры рассказывают о маркировках, о том, какие виды пластика существуют, как и кто его перерабатывает.
Все что волонтеры собрали во время акции, затем забирают предприятия, которые занимаются переработкой вторсырья. Например, в Новосибирск уехали две «Газели» с ветошью.
По подсчетам организаторов, на акции было собрано 1027 кг макулатуры, 240 литров пластиковых бутылок, 2 630 кг стекла, 300 кг металла. Только просроченных лекарств привезли на 59 кг!
У таких акций есть будущее, такие мероприятия нужно спонсировать, считают организаторы.
Что думают барнаульцы?
Жители города единогласно говорят о том, что хотят жить в чистом и красивом городе. Для них это — осуществимая мечта. Если каждый житель принесет на раздельный сбор накопившееся вторсырье, то он сделает очень полезное дело.
Светлана Анатольевна,
пенсионерка:
Я на раздельный сбор попадаю в третий раз. В основном привожу пластиковые бутылки, почему-то именно они скапливаются в большом количестве. Дома мы моем, сортируем и привозим эти бутылки на точки сбора. Мне нравится такая инициатива, я хоть на пенсии хочу жить в чистом городе. Очень неприятно выходить из подъезда и видеть банки, бутылки и целлофан на тротуарах. Это все плохо пахнет.
Юлия и Виктория,
мать и дочь:
Мы пришли в первый раз. Дочь — маленькая, ей интересно, почему такое скопление людей и вещей. Приходится следить, чтобы не полезла в сортировочные урны. Хотя она с не меньшим удовольствием складывает туда пластиковые крышки, диски и старые вещи. Такие акции полезны, хотя бы потому что можно помочь нуждающимся, избавиться от ненужных вещей. Сколько помню всегда выбрасывала бутылки из-под газировки или минералки в мусоропровод с прочими отходами. Теперь даже немного стыдно.
Виктор,
продавец-кассир:
Об акции услышал буквально пару дней назад. Пошарил дома по полкам и в кладовке на работе, нашел много ненужных вещей. Для меня это хлам, а оказалось, что здесь он пригодился. Конечно, заранее все помыл, разложил по пакетам и повез на точку. Ребята молодцы, занимаются нужным делом.
Следующий сбор акции «Разделяя — сохраняй» назначен на 27 июля.
Что можно и нельзя сдавать?
Перед тем, как отправиться на точки сбора, барнаульцам требовалось очистить и разделить вторсырье по видам. Вид определяет маркировка на пластиковой бутылке. Узнать ее просто — это значок треугольника из стрелочек, в котором или рядом с которым указана цифра или принятое сокращенное название пластика. Подробности можно узнать на сайте.
В переработку принимались:
- пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5-твердый (бутылки для напитков, молочных и разливных продуктов; флаконы для моющих средств, бытовой химии, косметики; канистры для моторного и машинного масел; пластиковые крышки);
- стекло;
- макулатура;
- металл;
- одежда в нормальном состоянии для фондов помощи людям, попавшим в сложную ситуацию;
- текстильная ветошь для переработки (старые нейлоновые колготки, верх от нижнего белья, постельное белье и т. д.)
- картриджи от фильтров-кувшинов;
- негабаритная сломанная бытовая техника и электроника, диски и рентген-снимки;
- просроченные медикаменты;
- помощь для приюта «Ласка» (лекарства для животных, игрушки, миски).
Не принимались:
- пластик с маркировкой 5-мягкий (упаковка от шоколада, круп, хлеба);
- пластик без маркировки, пластик 3, 6, 7 видов (пластиковые и картонные подложки для яиц, банки для упаковки сыпучих пищевых продуктов и разного рода пищевых жиров);
- смешанные пластики (С/РР, РЕТ/LDPE);
- ртутные энергосберегающие лампы и градусники, батарейки.