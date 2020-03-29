Толпа бийчан пришла на открытие магазина в карантин

Очередь к кассам магазина растянулась на несколько метров. «Столько народу, давка за порошком, шоу, музыка, ведущие!» — писали очевидцы.
«Веселый карантин», — комментируют бийчане.
Как пишет «Комсомольская правда», в открывшемся магазине отрицают, что проводили праздник. По словам сотрудницы магазина, шоу и ведущего не было. «Изначально хотели сделать презентацию на входе, но буквально через час, когда увидели сколько людей пришло, все это дело, по распоряжению администрации торгового центра, свернули. К сожалению, анонс низких цен и открытия был сделан за две недели. И мы уже ничего не могли остановить», — говорит сотрудница магазина.
26 марта Виктор Томенко подписал указ о приостановке проведения в регионе всех массовых мероприятий. В крае приостановили проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан.