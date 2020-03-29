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Жизнь

Толпа бийчан пришла на открытие магазина в карантин

28 марта в Бийске торжественно открыли новый магазин «Галамарт» в торговом центре. Несмотря на указ губернатора о мерах профилактики коронавируса, толпы горожан пришли поучаствовать в акции. Об этом сообщили очевидцы в «Инцидент Бийск».

Карантин в Бийске.
Карантин в Бийске.
Инцидент Бийск

Очередь к кассам магазина растянулась на несколько метров. «Столько народу, давка за порошком, шоу, музыка, ведущие!» — писали очевидцы.

«Веселый карантин», — комментируют бийчане.

Как пишет «Комсомольская правда», в открывшемся магазине отрицают, что проводили праздник. По словам сотрудницы магазина, шоу и ведущего не было. «Изначально хотели сделать презентацию на входе, но буквально через час, когда увидели сколько людей пришло, все это дело, по распоряжению администрации торгового центра, свернули. К сожалению, анонс низких цен и открытия был сделан за две недели. И мы уже ничего не могли остановить», — говорит сотрудница магазина.

26 марта Виктор Томенко подписал указ о приостановке проведения в регионе всех массовых мероприятий. В крае приостановили проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан.

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