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Жизнь

Толпа фотографов избила отказавшихся платить туристов в Крыму

В Крыму фотографы избили двух туристов, которые отказались платить, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на запись в Facebook блогера Александра Кирьякова. По его словам, инцидент произошел в Судаке у стен Генуэзской крепости

Фотограф. Мужчина.
Фотограф. Мужчина.
СС0

Сообщается, что фотографы предложили туристам сфотографироваться с орлами, но не назвали стоимость услуги, а затем запросили за это большую сумму. Туристы отказались платить. Фотографы стали их избивать толпой.

Происшествием занимается полиция.

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