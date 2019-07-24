Толпа фотографов избила отказавшихся платить туристов в Крыму

Сообщается, что фотографы предложили туристам сфотографироваться с орлами, но не назвали стоимость услуги, а затем запросили за это большую сумму. Туристы отказались платить. Фотографы стали их избивать толпой.
Происшествием занимается полиция.
В Крыму фотографы избили двух туристов, которые отказались платить, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на запись в Facebook блогера Александра Кирьякова. По его словам, инцидент произошел в Судаке у стен Генуэзской крепости
Сообщается, что фотографы предложили туристам сфотографироваться с орлами, но не назвали стоимость услуги, а затем запросили за это большую сумму. Туристы отказались платить. Фотографы стали их избивать толпой.
Происшествием занимается полиция.
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