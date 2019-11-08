Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 ноября 5°C

Растолстевший кот помешал пассажиру сразу улететь в аэропорт назначения

В аэропорту «Шереметьево» мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота, рассказал сам пассажир Михаил Галин в Facebook, сообщает РИА Новости.

Кот.
Кот.
CC0

Питомца зовут Виктор, он следовал с хозяином из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве.

В рижском аэропорту пассажир вместе с животным сели в самолет и благополучно долетели до российской столицы.

Однако на ветеринарном контроле в «Шереметьево» в паспорте животного поставили штамп, после чего мужчина отправился на стойку регистрации. Сотрудница аэропорта, по словам Михаила, несколько раз измерила и взвесила все его сумки, после чего заявила, что кота тоже нужно поместить на весы.

Оказалось, что питомец отъелся до 10 кг, что на 2 кг превышает допустимую для перевозки в ручной клади норму. Таким образом, Виктора можно перевозить только в багажном отделении.

Мужчина попытался объяснить сотруднице аэропорта, что кот не доберется живым во Владивосток, однако она отказалась «брать на себя ответственность» и нарушать инструкции, пишет bfm.ru. Тогда Михаил снялся с рейса. Чтобы пройти таможню, он нашел похожую кошку меньшей массы у друзей.

Дублером стала миниатюрная Фиби, которая соответствовала нормам авиакомпании. В результате Михаил с котом Виктором получили посадочный талон на другой рейс и благополучно добрались до Владивостока.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость