Растолстевший кот помешал пассажиру сразу улететь в аэропорт назначения

Питомца зовут Виктор, он следовал с хозяином из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве.
В рижском аэропорту пассажир вместе с животным сели в самолет и благополучно долетели до российской столицы.
Однако на ветеринарном контроле в «Шереметьево» в паспорте животного поставили штамп, после чего мужчина отправился на стойку регистрации. Сотрудница аэропорта, по словам Михаила, несколько раз измерила и взвесила все его сумки, после чего заявила, что кота тоже нужно поместить на весы.
Оказалось, что питомец отъелся до 10 кг, что на 2 кг превышает допустимую для перевозки в ручной клади норму. Таким образом, Виктора можно перевозить только в багажном отделении.
Мужчина попытался объяснить сотруднице аэропорта, что кот не доберется живым во Владивосток, однако она отказалась «брать на себя ответственность» и нарушать инструкции, пишет bfm.ru. Тогда Михаил снялся с рейса. Чтобы пройти таможню, он нашел похожую кошку меньшей массы у друзей.
Дублером стала миниатюрная Фиби, которая соответствовала нормам авиакомпании. В результате Михаил с котом Виктором получили посадочный талон на другой рейс и благополучно добрались до Владивостока.