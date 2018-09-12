Акты готовности к отопительному сезону получили более 80% многоквартирных домов с центральным отоплением в Барнауле. Всего к подаче тепла готовят 3837 таких объектов. Об этом 11 сентября главе региона Виктору Томенко рассказал мэр Барнаула Сергей Дугин, сообщает сайт краевого правительства.

По словам Сергея Дугина, система ЖКХ полностью готова к запуску тепла в социально значимые учреждения, что позволит обеспечить в них комфортные условия пребывания при снижении температуры воздуха.

Томенко поручил в кратчайшие сроки завершить подготовку жилищного фонда столицы края к отопительному сезону.

Виктор Томенко,

избранный губернатор Алтайского края:

— Как только будет достигнут норматив среднесуточных внешних температур, прошу обеспечить запуск тепла повсеместно, в том числе во всех жилых домах города Барнаула.

Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней подряд не поднимается выше восьми градусов по Цельсию («Правила предоставления коммунальных услуг», утвержденные Постановлением Правительства РФ т 6 мая 2011 г. № 354).

В этом году на текущий ремонт общедомового имущества направят 189 миллионов рублей.