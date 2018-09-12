По словам Сергея Дугина, система ЖКХ полностью готова к запуску тепла в социально значимые учреждения, что позволит обеспечить в них комфортные условия пребывания при снижении температуры воздуха.
Томенко поручил в кратчайшие сроки завершить подготовку жилищного фонда столицы края к отопительному сезону.
Виктор Томенко,
избранный губернатор Алтайского края:
— Как только будет достигнут норматив среднесуточных внешних температур, прошу обеспечить запуск тепла повсеместно, в том числе во всех жилых домах города Барнаула.
Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней подряд не поднимается выше восьми градусов по Цельсию («Правила предоставления коммунальных услуг», утвержденные Постановлением Правительства РФ т 6 мая 2011 г. № 354).
В этом году на текущий ремонт общедомового имущества направят 189 миллионов рублей.