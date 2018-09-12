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Томенко дал поручение насчет запуска отопления в Барнауле

Акты готовности к отопительному сезону получили более 80% многоквартирных домов с центральным отоплением в Барнауле. Всего к подаче тепла готовят 3837 таких объектов. Об этом 11 сентября главе региона Виктору Томенко рассказал мэр Барнаула Сергей Дугин, сообщает сайт краевого правительства.

Осенний Барнаул: виды с лестницы Нагорного парка.
Осенний Барнаул: виды с лестницы Нагорного парка.
Михаил Хаустов

По словам Сергея Дугина, система ЖКХ полностью готова к запуску тепла в социально значимые учреждения, что позволит обеспечить в них комфортные условия пребывания при снижении температуры воздуха.

Томенко поручил в кратчайшие сроки завершить подготовку жилищного фонда столицы края к отопительному сезону.

Виктор Томенко,
избранный губернатор Алтайского края:

— Как только будет достигнут норматив среднесуточных внешних температур, прошу обеспечить запуск тепла повсеместно, в том числе во всех жилых домах города Барнаула.

Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней подряд не поднимается выше восьми градусов по Цельсию («Правила предоставления коммунальных услуг», утвержденные Постановлением Правительства РФ т 6 мая 2011 г. № 354).

В этом году на текущий ремонт общедомового имущества направят 189 миллионов рублей.

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