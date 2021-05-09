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Жизнь

Томенко и Франк возложили цветы к именам павших в годы ВОВ и пошли на парад Победы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Барнаула Виктор Франк посетили Мемориал Славы, где возложили цветы к именам уроженцев региона, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Виктор Томенко. Мемориал Славы в Барнауле. 9 мая 2021 года.
Виктор Томенко. Мемориал Славы в Барнауле. 9 мая 2021 года.
altapress.ru. Анна Зайкова.

Томенко и Франк утром 9 мая посетили Мемориал Славы на площади Победы, где прошло традиционное торжественное возложение цветов.

В церемонии также приняли участие председатель АКЗС Александр Романенко, председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич, представители краевого правительства и администрации города, депутаты заксобрания и гордумы, представители федеральных органов власти, политических партий, религиозных, молодежных и общественных организаций.

«Праздничные мероприятия по традиции начинаются с церемонии возложения цветов к скульптурной группе „Прощание“, монументу с фамилиями Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, Вечному огню», — подчеркнули в мэрии Барнаула.

Память павших почтили у Вечного огня — в честь героев почетный караул дал оружейный залп.

«В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли свыше пятисот тысяч жителей нашего региона, вернуться суждено было лишь половине», — напомнили представители власти.

После церемонии участники праздника отправились на площадь Советов, где состоится шествие парадных расчетов воинских частей и силовых структур Барнаульского гарнизона.

Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
altapress.ru. Анна Зайкова.
Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
altapress.ru. Анна Зайкова.
Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
altapress.ru. Анна Зайкова.
Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
altapress.ru. Анна Зайкова.
Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
altapress.ru. Анна Зайкова.
Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
altapress.ru. Анна Зайкова.
Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
altapress.ru. Анна Зайкова.
Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
altapress.ru. Анна Зайкова.
Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
altapress.ru. Анна Зайкова.
Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
altapress.ru. Анна Зайкова.
Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
Парад Победы. Барнаул. 9 мая 2021 года.
altapress.ru. Анна Зайкова.
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