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Жизнь

«Я искренне восхищен и вдохновлен»: губернатор Алтайского края встретился с женщинами-активистками и получил кружку

В преддверии 8 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с представителями общественных женских организаций — «Много деток — хорошо!», «Экология женщин» и интернет-сообщества «Мамочки 22».

Встреча Виктора Томенко с женщинами-активистками.
Встреча Виктора Томенко с женщинами-активистками.
Антон Федотов, пресс-служба правительства Алтайского края

Сообщество многодетных и приемных семей Алтая «Много деток-хорошо!» объединила уже порядка трех тысяч многодетных семей, передает пресс-центр краевого правительства.

Участники сообщества уже на протяжении 12 лет оказывают помощь как друг другу, так и жителям края, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Руководитель организации Светлана Литвинова рассказала губерантору о наиболее востребованных проектах, таких как «Добрые вещи», «Руки солнца», «Добрый новый год», «Новая линия родительского роста» и других.

Жительница Барнаула Елена Мерещак 14 лет назад создала интернет-сайт «Мамочки22». Ресурс быстро сыскал популярность у молодых женщин. Сейчас Елена Мерещак возглавляет Алтайскую краевую общественную организацию в поддержку семьи, материнства и детства «Мамочки22».

Организация «Экология женщин» и ее основатель предпринимательница Алиса Корт выступила инициатором конкурса для многодетных замужних мам «Богиня богинь».

«Наверное, женская природа подразумевает такую активность и результативность в решении важных жизненных вопросов. Общественная деятельность без вашего участия сегодня невозможна», — отметил губернатор.

Он поблагодарил участниц встречи за их активную жизненную позицию, поздравил с наступающим Международным женским днем.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Дорогие наши мамочки, дорогие женщины! Я искренне восхищен и вдохновлен той огромной работой, которую вы не по принуждению, а просто по зову души и сердца организуете и выполняете, вовлекаете в эту деятельность тысячи и тысячи женщин и мужчин, и целые семьи, совсем юных наших жителей и тех, кто постарше. Со стороны государства такой деятельности будет оказываться всяческая поддержка. Думаю, что у вашей социальной деятельности прекрасное будущее. Хочу пожелать здоровья, счастья, которое дает семья, близкие люди. Я вам очень благодарен за то, что вы дарите тепло души и доброту. Мне кажется, это ваша жизненная миссия, очень приятно это осознавать. Низкий поклон вам и благодарность!

Активистки женских сообществ подарили губернатору кружку. В Instagram он уже отчитался, что будет из нее пить чай.

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