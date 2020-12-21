Томенко исполнил новогодние мечты детей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поучаствовал во Всероссийской акции «Елка желаний». Глава региона снял с новогоднего деревца, которое стоит в фойе правительства, два шарика с мечтами детей.

В руки Томенко попал шарик с желанием 14-летнего Антон Александрова, который мечтает сняться в кулинарной программе на канале «Катунь 24», и 10-летнего Андрея Пятышева. Он хочет получить на Новый год набор химика.

Губернатор пообещал, что желания ребят исполнятся.

Виктор Томенко и елка. altairegion22.ru

Также Виктор Томенко попросил и своих замов поучаствовать в акции.

«На елке размещаются в основном пожелания ребятишек, которые в текущий момент оказались в трудной жизненной ситуации. Возможность помочь кому-то из них — это добрый поступок. Каждому предлагаю присоединиться в акции. Желания мы исполняем лично, не взирая на свой статус и занимаемую должность, как жители края, как граждане России и как неравнодушные люди», — сказал Томенко.

Ранее желания с волшебной елки сняли депутаты АКЗС. Среди подарков оказался даже живой кролик.