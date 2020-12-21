Томенко исполнил новогодние мечты детей

В руки Томенко попал шарик с желанием 14-летнего Антон Александрова, который мечтает сняться в кулинарной программе на канале «Катунь 24», и 10-летнего Андрея Пятышева. Он хочет получить на Новый год набор химика.
Губернатор пообещал, что желания ребят исполнятся.
Также Виктор Томенко попросил и своих замов поучаствовать в акции.
«На елке размещаются в основном пожелания ребятишек, которые в текущий момент оказались в трудной жизненной ситуации. Возможность помочь кому-то из них — это добрый поступок. Каждому предлагаю присоединиться в акции. Желания мы исполняем лично, не взирая на свой статус и занимаемую должность, как жители края, как граждане России и как неравнодушные люди», — сказал Томенко.
Ранее желания с волшебной елки сняли депутаты АКЗС. Среди подарков оказался даже живой кролик.