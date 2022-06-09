Томенко на Госсовете заявил о необходимости импортозамещения критически важных видов сельхозпродукции

С 2023 года в России должны обеспечить среднегодовые темпы роста объемов производства продукции агропромышленного комплекса на уровне не менее 3%. Об этом и не только шла речь на заседании профильной комиссии Госсовета, которое провел губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Для достижение этих темпов предложены изменения в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России до 2030 года.

Необходимо предусмотреть исчерпывающие меры государственной поддержки АПК, в том числе в части организации импортозамещения критически важных видов сельхозпродукции, заявил Томенко.

Предполагается реализовать программы по поддержке спроса на сельскохозяйственную технику и оборудование, по развитию новых направлений экспорта готовой продукции, по вовлечению земель в оборот и по развитию мелиоративного комплекса страны.

«Решение поставленной президентом задачи в условиях текущего дня с учетом макроэкономической неопределенности и санкционного давления требует от нас системного, комплексного подхода. Возникает необходимость внедрения обновленной модели экономического развития, способной сохранить устойчивый и динамичный рост всего АПК, основанный на реализации внутренних факторов конкурентоспособности и повышения экономической эффективности производства», — отметил губернатор.

Он добавил, что уже поступило 87 предложений по совершенствованию федеральных мер господдержки.

А следующее заседание комиссии пройдет 29 июня в Алтайском крае на форуме «День сибирского поля». Главной темой обсуждения станет цифровизация отрасли АПК.