9 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Томенко на Госсовете заявил о необходимости импортозамещения критически важных видов сельхозпродукции

С 2023 года в России должны обеспечить среднегодовые темпы роста объемов производства продукции агропромышленного комплекса на уровне не менее 3%. Об этом и не только шла речь на заседании профильной комиссии Госсовета, которое провел губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Пшеница. Хлеб.
Пшеница. Хлеб.
CC0

Для достижение этих темпов предложены изменения в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России до 2030 года.

Необходимо предусмотреть исчерпывающие меры государственной поддержки АПК, в том числе в части организации импортозамещения критически важных видов сельхозпродукции, заявил Томенко.

Предполагается реализовать программы по поддержке спроса на сельскохозяйственную технику и оборудование, по развитию новых направлений экспорта готовой продукции, по вовлечению земель в оборот и по развитию мелиоративного комплекса страны.

«Решение поставленной президентом задачи в условиях текущего дня с учетом макроэкономической неопределенности и санкционного давления требует от нас системного, комплексного подхода. Возникает необходимость внедрения обновленной модели экономического развития, способной сохранить устойчивый и динамичный рост всего АПК, основанный на реализации внутренних факторов конкурентоспособности и повышения экономической эффективности производства», — отметил губернатор.

Он добавил, что уже поступило 87 предложений по совершенствованию федеральных мер господдержки.

А следующее заседание комиссии пройдет 29 июня в Алтайском крае на форуме «День сибирского поля». Главной темой обсуждения станет цифровизация отрасли АПК.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость