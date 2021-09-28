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Жизнь

Томенко охарактеризовал жителей Алтайского края в поздравлении с 84-летием региона

28 сентября 1937 — день, когда Алтайский край получил свое настоящее имя. Губернатор региона Виктор Томенко тепло поздравил жителей.

Май 2021 года. Губернатор Виктор Томенко посетил фермерское хозяйство Владимира Устинова в Косихинском районе.
Май 2021 года. Губернатор Виктор Томенко посетил фермерское хозяйство Владимира Устинова в Косихинском районе.
Антон Червяков, пресс-служба губернатора

«История нашего региона уходит корнями в века, но именно 84 года назад он получил свое настоящее имя. Сегодня мы, жители Алтайского края, стараемся вместе обустроить наш общий дом. Мы отдаем дань уважения достижениям прошлого и думаем о будущем, продолжая развитие региона», — написал он в Instagram.

Глава региона отметил значительный вклад края в экономику страны, воинский и трудовой подвиг жителей региона в годы войны и дал характеристику жителям настоящего.

«В Алтайском крае живут люди с сильным характером. Мы умеем трудиться, достигать поставленных целей и отвечать на серьезные вызовы», — подчеркнул Томенко.

В качестве примера он привел то, что промышленность вышла на докризисный уровень, а местные аграрии уже собрали хороший урожай.

У Алтайского края есть серьезные планы развития, которые обязательно реализуются, обещает губернатор.

Напомним, 11 сентября Барнаул отметил 291-летие.

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