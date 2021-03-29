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Жизнь

Томенко отчитал глав алтайских городов и районов за некачественную уборку снега

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко указал главам муниципалитетов на плохую уборку улиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам оперативного совещания.

Уборка снега.
Уборка снега.
Анна Зайкова, altapress.ru

Виктор Томенко потребовал от руководителей муниципалитетов повысить качество работ по уборке дорог, тротуаров, пешеходных переходов, дворов.

«Я в субботу и воскресенье целенаправленно по городу (Барнаулу — прим.) прошелся, посмотрел: центральные улицы как-то более-менее еще… Хотя и по ним вопросов много. Но во дворы же заглянуть прямо страшно», — поделился впечатлением от увиденного Виктор Томенко.

Похожую картину губернатор увидел в субботу в Новоалтайске. Также глава региона продолжает через соцсети получать от жителей края информацию о происходящем в Бийске, Рубцовске, других населенных пунктах.

«Складывается впечатление, что в наших городах и селах хозяев нет просто. Не может же краевое правительство ходить и снег убирать. Ну хорошо, если невозможно что-то сделать, надо какие-то переходы соорудить временные. То, что делалось всегда. Я обращаюсь к руководителям муниципалитетов. Нет ощущения, что вы этим вопросом болеете, что вы этот вопрос организовываете», — заявил губернатор.

Глава региона призвал обратить особое внимание на те места, где проходят большие потоки людей и где это необходимо для решения вопросов жизнеобеспечения. В том числе для проезда пожарных автомобилей, бригад скорой помощи.

Руководителям местных органов власти также дано поручение информировать жителей о том, какая имеется техника, каков план уборки улиц и дворов.

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