Томенко отчитал глав алтайских городов и районов за некачественную уборку снега

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко указал главам муниципалитетов на плохую уборку улиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам оперативного совещания.

Виктор Томенко потребовал от руководителей муниципалитетов повысить качество работ по уборке дорог, тротуаров, пешеходных переходов, дворов.

«Я в субботу и воскресенье целенаправленно по городу (Барнаулу — прим.) прошелся, посмотрел: центральные улицы как-то более-менее еще… Хотя и по ним вопросов много. Но во дворы же заглянуть прямо страшно», — поделился впечатлением от увиденного Виктор Томенко.

Похожую картину губернатор увидел в субботу в Новоалтайске. Также глава региона продолжает через соцсети получать от жителей края информацию о происходящем в Бийске, Рубцовске, других населенных пунктах.

«Складывается впечатление, что в наших городах и селах хозяев нет просто. Не может же краевое правительство ходить и снег убирать. Ну хорошо, если невозможно что-то сделать, надо какие-то переходы соорудить временные. То, что делалось всегда. Я обращаюсь к руководителям муниципалитетов. Нет ощущения, что вы этим вопросом болеете, что вы этот вопрос организовываете», — заявил губернатор.

Глава региона призвал обратить особое внимание на те места, где проходят большие потоки людей и где это необходимо для решения вопросов жизнеобеспечения. В том числе для проезда пожарных автомобилей, бригад скорой помощи.

Руководителям местных органов власти также дано поручение информировать жителей о том, какая имеется техника, каков план уборки улиц и дворов.