1 июня
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Жизнь

Томенко открыл новый детсад для юных залесовцев: «Он станет вторым домом для ребятишек»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Залесовский район, где принял участие в открытии детского сада № 1 «Березка» в селе Залесово, сообщает региональное правительство.

Виктор Томенко открыл детсад в Залесовском районе.
Виктор Томенко открыл детсад в Залесовском районе.
altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов

Детсад, рассчитанный на 140 мест, построили по нацпроекту «Демография» с участием средств федерального и краевого бюджетов. Открытие приурочили к Международному дню защиты детей.

«Здорово, что к этому празднику приурочено открытие важного объекта для залесовцев — детского сада. Он станет вторым домом для ребятишек, где они будут получать воспитание, первые знания, навыки общения друг с другом. Желаю ребятам и их родителям, чтобы все здесь складывалось замечательно — и первые шаги жизни, и вхождение в общество, и появление первых друзей», — подчеркнул Томенко.

Губернатор пообещал сохранять внимание к вопросам развития отдаленных и небольших по численности населения территорий края, чтобы регион оставался единым целым.

Глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев также поздравил земляков с открытием детсада.

«Детские группы оснащены мебелью и игровым оборудованием. Приобретены игрушки, постельное белье, посуда для пищеблока. Есть спортивный и музыкальный залы, медицинский блок, методический кабинет», — уточнили в правительстве.

1 июня воспитанники детсада впервые переступили порог своих групп. Заведующая учреждением провела экскурсию для гостей.

Ранее Томенко поздравил всех детей в Алтайском крае с праздником и пожелал добиться целей и достичь мечты.

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