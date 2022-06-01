1 июня
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Жизнь

«Дерзайте!» Томенко поздравил детей с праздником и пожелал добиться целей и достичь мечты

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Международным днем защиты детей.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.
Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Праздник отмечают ежегодно 1 июня. Томенко и Романенко отметили, что родители должны подготовить детей к самостоятельности и научить уверенности.

«Дорогие жители Алтайского края! Поздравляем вас с Международным днем защиты детей! С первым днем лета связан один из самых добрых, радостных и любимых праздников. Он призван напоминать всем взрослым о бережном отношении к детскому миру и ответственности за судьбу молодого поколения, а значит, и всей страны, родного края. Насколько ребенок будет готов к самостоятельной жизни и уверен в своих силах, сможет ли реализовать таланты и добиться поставленных целей, зависит в первую очередь от нас: родителей, учителей, наставников.

Защита прав и интересов детей — одна из приоритетных задач государства. Принимаются меры, для того чтобы у каждого ребенка была возможность получить современное образование, качественное медицинское обслуживание, выбрать занятие по душе и освоить востребованную профессию.

Желаем всем детям интересно провести каникулы и хорошо отдохнуть! Выпускникам — успешно сдать экзамены и поступить в выбранные учебные заведения. Дерзайте! Крепкого всем здоровья, радости и ярких впечатлений! Пусть мечты сбываются!» — говорится в поздравлении.

Ранее altapress.ru подготовил милые поздравления с Днем защиты детей в прозе, стихах и смс.

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