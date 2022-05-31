Куда сходить с детьми в Барнауле 1 июня

Кино

В праздничный день в прокат выходит мультик «Три кота и море приключений».

Коржик, Карамелька и Компот вместе с родителями отправляются отдыхать на морской курорт, где котят ждут яркие события, полные весёлой суматохи и встреч с новыми друзьями.

Детей возрастом от 6 лет можно сводить на другую анимационную картину — «Коати. Легенда джунглей».

Где-то далеко-далеко в таинственных джунглях Амазонии обитают самые удивительные животные.

И среди них — обаятельный и очень храбрый зверек Коати. Собрав своих верных друзей: прекрасную бабочку и непоседливого лягушонка, он отправится в захватывающее приключение.

Театр

Музыкальный театр покажет всеми любимую историю — «Снежная королева».

Яркие костюмы и танцевальные номера, красивые мелодии и декорации — все это погрузит детей в настоящую сказку и подарит волшебство.

Начало в 11:00, цена билета 200−250 рублей.

«Снежная королева» музыкального театра kassy.ru

Если не принципиально подарить ребенку праздник именно 1 июня, то можно сходить в Молодежный театр Алтая 2 или 3 числа — там покажут веселую и незатейливую сказку «Цветик-семицветик».

В сказочной и игровой форме зрителям расскажут приключенческую историю о поисках счастья. Начало в 11:00, цена билета 300 рублей.

«Цветик-семицветик», МТА МТА

Также в этот день можно будет увидеть «Золушку», причем не простую, а Краснодарского театра драмы, которые приедут в Барнаул с гастролями.

Покажут ее в театре драмы. Начало в 10:00 цена билета 200 рублей.

В «Крепостном театре» 1 июня состоится отчетный концерт детской студии по сценречи и актерскому мастерству. Вход свободный.

Концерт станет хорошей возможностью познакомить детей с новым видом творчества и, возможно, записать его на занятия в следующем сезоне.

Концерты

Музыкальная феерия пройдет в концертном зале АГИК (пр. Ленина, 66). Там выступит группа Alizbar & Ann’Sannat.

На концерте вы услышите, как звучит кельтская арфа, этнические флейты, мандолина, гэдзуки, бойран, ханг, аррай-мбира, глокеншпиль и другие необычные инструменты со всего мира.

Начало в 19:00, цена билета 1400−3000 рублей.

Alizbar & Ann'Sannat kassy.ru

2 июня в филармонии пройдет концерт «Карнавал животных» инструментальной капеллы «Камеранс», сопровождать их будет песочная анимация от Ирины Казанцевой.

Начало в 10:00, цена билета 200 рублей.

Музеи

В художественном музее пройдет культурная программа. Ребят познакомят с традиционными играми и забавами крестьянских детей — научат водить хороводы и играть в другие забавы. Начало в 10:00, цена 90−120 рублей.

В 14:00 гостей ждет интерактивная экскурсия «Сделано в России». Детям покажут, с какими игрушками игралась крестьянская детвора, чем отличается богородская игрушка от дымковской и так далее. Цена — 90−120 рублей.

Куклы Елены Вольф в краеведческом музее vk.com/agkm1823

В краеведческом музее запланировали множество развлекательных программ.

Начнутся они в 11:00 на Ползунова, 39 с пешеходной экскурсии «Вдоль по Петропавловской», затем в музее пройдет мастер-класс по росписи дощечек урало-сибирской росписью, игра в бирюльки, хнефатафл — скандинавская настольная игра древних викингов, мастер-класс по созданию одуванчика из фоамирана и другое.

В Доме купца Зубова на пр. Красноармейском, 28 с 12:00 начнется мастер-класс игры на гитаре, мастер-класс по изготовлению необычной куклы, программа «Сладости для радости», бродилка по особняку и так далее.

Парки

День защиты детей в парке «Лесная сказка» отметят по традиции с размахом — творческая программа начнется в 12:00 и завершится в 18:00.

Будут работать фотозоны, интерактивные игровые площадки. Праздник откроют концертом. В 16:00 всех ждут на крио-шоу.

День защиты детей в «Лесной сказке». Дмитрий Денисов.

В парке «Арлекино» в 12:00 на сцене начнут выступать местные коллективы. Также здесь пройдет мастер-классы, настольные игры, дегустация полезных продуктов, спортивные состязания.

В 14:00 начнутся игры с аниматорами, конкурс рисунков и важные уроки от ГИБДД. В 16:00 — показательные выступления и мастер-класс по катанию на роликах.

День защиты детей 1 июня 2017 года. Валентина Верховская.

В «Солнечном ветре» праздник стартует в 11:00. В программе — выставки, конкурсы и викторины, выступления творческих коллективов, интеллектуальная рыбалка, мастер-классы. Гостей будут развлекать до 19:00.

День защиты детей 1 июня 2017 года. Валентина Верховская.

В парке «Центральный» концерт начнется в 10:00. Также здесь можно будет посмотреть космическую выставку, поучаствовать в мастер-классах и настольных играх, посмотреть выступления по рафтингу и многое другое. Программа будет идти до 20:00.

День защиты детей 1 июня 2017 года. Валентина Верховская.

В «Изумрудном» состоится шахматный турнир, танцевальный флешмоб, развлекательные игры, рисование на асфальте, настольные игры, гонки на радиоуправляемых машинках и многое другое. Начало в 11:00.

Планетарий

Юных барнаульцев закружит яркий «Летний звёздный хоровод»: песни и танцы от творческих коллективов города, звёздные конкурсы и викторины с призами и подарками. Начало в 12:00.

Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина» Дарья Беркетова

Библиотеки

1 июня в библиотеке им. Шишкова стартует шестой сезон «Открытой библиосреды».

«"О русских нарядах и обрядах» расскажет Татьяна Боровцова, специалист Государственного художественного музея Алтайского края, а потом играем в русские игры, водим хороводы, знакомимся с народными традициями вместе с Анной Терентьевой, руководителем студии театра народной музыки «Песнохорки»", — рассказали в библиотеке.

Начало в 18:00.

В Центральной детской библиотеке им. Чуковского (ул. Г. Исакова, 170) будут работать несколько тематических площадок: «Фольклорный дартс», «Пушкинское Лукоморье», «В старину бывало так…», «Школа юных волшебников».

Ребят ждут игры, викторины и сюрпризы. Начало в 10:00.

Другое

В ТРЦ «Весна» — челленджи, баттлы, угадайки, съемка тик-токов и зажигательные танцы, благотворительная ярмарка, розыгрыш призов и крио-шоу с огромным количеством паровых облаков и экспериментами с жидким азотом. Начало в 15:00.

В котокафе Nikomur — показ фильма «Соник в кино-2» в окружении чудесных хвостиков. Начало в 18:30, цена 300 рублей.