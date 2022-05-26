Эффект Бенджамина Баттона. В барнаульской драме поставили трогательную историю о первой любви

В Барнауле в театре драмы им. Шукшина юбилейный сотый сезон завершили премьерой спектакля «Кое-что о том самом и не только…».

Спектакль поставлен по пьесе Дмитрия Калинина в жанре «путешествие на Марс в одном действии». Режиссер — Дмитрий Акимов (Иркутск).

В постановке рассказывается о семилетнем мальчике Мите, который живет в обычном советском дворе. Вместе с другом ему предстоит полет на Марс, поэтому Митя таскает из дома самые необходимые запчасти — утюг, вентилятор, пылесос.

Однако его ум занимает не предстоящее космическое путешествие, а девочка Галя. Только вот признаться в своих чувствах, оказывается, сложнее, чем построить межпланетный корабль.

В спектакле заняты заслуженные артисты России Антон Кирков, Эдуард Тимошенко, Константин Кольцов, Евгений Бакуменко, Вадим Синицын, Кристина Василенко, Татьяна Гуртякова, Лена Кегелева, Елена Адушева.

Режиссер придумал необычное решение спектакля — все взрослые в нем играют детей. И чем «младше» ребенок — тем старше актер, который исполняет его роль, и наоборот.

Последний показ «Кое-что о том самом и не только…» пройдет 29 мая. Начало в 17:30. Цена билета 200−700 рублей.

Чем запомнился сезон

100-й сезон в театре запомнился разнообразными событиями.

В драме провели две режиссерские лаборатории — «Про100ры истории», посвященную первому сезону театра 1921−1922 года, и «Нас100ящее время» по пьесам молодых авторов-современников, — охватили период от начала ХХ века до первых декад XXI-го.

«Идея разархивации репертуара первого сезона оказалась неожиданно популярной и результативной. Благодаря исторической лаборатории в репертуар вернулись остающийся большой редкостью на отечественное сцене Леонид Андреев — его пьесу „Дни нашей жизни“ поставил Дмитрий Огородников — а также некогда популярная во всем мире мелодрама „Трильби“ по пьесе Григория Ге 1912 года, новую версию которой представила лауреат национальной премии „Золотая маска“ Галина Зальцман», — рассказали в театре.

В Барнауле прошла премьера спектакля «Дни нашей жизни» Анна Зайкова

Также труппа побывала с обменными гастролями в Липецке, а скоро поедет в Краснодар.

Спектакли театра также были отобраны в программы сразу двух всероссийских театральных фестивалей — имени Валентина Распутина в Иркутске и «Розовфеста» имени Виктора Розова в Ярославле.

Кроме того, в конце сезона зрители увидят постановку, созданную совместно с Алтайским отделением Всероссийского общества глухих — «Катушка» по пьесе артиста театра Ивана Молодова. Он же выступил и в роли режиссера. Постановку можно будет увидеть 10 июня.