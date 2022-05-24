Пантомима, клоунада и цирк: барнаульская театральная студия зовет на бесплатный концерт

В программе концерта — театры малых форм, оригинальные номера, пародия, пантомима, синтез-номер, литературная композиция, клоунада и художественное слово.

Как рассказал руководитель коллектива Кирилл Скобелин, за этот год у студии накопилось множество работ, которые они показывали исключительно на конкурсах и фестивалях.

«Это были достаточно любопытные в плане опыта вещи, которые для нас стали новинкой. Например, мы начали осваивать иллюзион, оригинальные цирковые номера, даже запели в нашем коллективе. Таким образом пришла идея познакомить нашего зрителя, который привык к спектаклям, с подобным втором фронтом работы Homo Artisticus», — поделился он.

Посмотреть концерт можно будет в зале АлтГУ (пр.Социалистический, 68а). Начало в 18:00. Вход свободный.