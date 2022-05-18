Барнаульцы за несколько дней раскупили все билеты на новосибирский спектакль

Барнаульцы за несколько дней раскупили все билеты на предстоящий спектакль «Дикая утка», который привезет новосибирский театр «Красный факел».

Постановку режиссера Тимофея Кулябина по пьесе Генрика Ибсена привезут 20 июня.

В спектакле рассказывается история семьи фотографа Мартина Берга. Она живет живет скромной, но по-своему счастливой жизнью, пока друг детства Мартина, богатый наследник Томас Верле, не ставит его перед необходимостью выбора между правдой и обманом.

Как всегда у Ибсена, источником раздвоения, разлада и, в конечном счете, катастрофы, является далекое прошлое. А все то, что должно принести покой и гармонию, оборачивается трагедией.

Вместе с актерами зритель оказывается в двух мирах, двух планах одновременно. Мартин Берг — не только фотограф, но и кинорежиссер, и жизнь его семьи мы видим еще и через объектив кинокамеры.

Обе части этого постоянно удваивающегося мира могут считаться реальными, а из их соединения рождается человеческая драма, пишут в анонсе на сайте барнаульской драмы.

Напомним, в конце июня четыре новосибирских театра приедут с гастролями в Барнаул.

С 17 июня в краевой столице покажут четыре постановки — «Дикая утка» «Красного факела», «Генерал и его семья» молодежного театра «Глобус», «Ханума» театра Сергея Афанасьева и «Марьино поле» молодежного «Первого театра».

Билеты на три остальные постановки пока что в наличии.

Ранее стало известно, что в Барнаул с гастролями также приедет Краснодарский театр драмы. Что они привезут — смотрите в обзоре «Афиши».