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Жизнь

Томенко оценил новую котельную в Шипуново, из-за которой больше не понадобятся четыре старых

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Шипуновский район и обсудил вопросы развития территории, сообщает региональное правительство.

Виктор Томенко посетил котельную в Шипуново.
Виктор Томенко посетил котельную в Шипуново.
t.me/altaigovernment.

Одной из основных тем развития Шипуновского района стала модернизация системы теплоснабжения в райцентре.

Так, в райцентре Шипуново в преддверии отопительного сезона построили новую модульную котельную и отремонтировали тепловые сети — за 95 млн рублей.

«Главное достоинство современной модульной котельной — энергоэффективность и экологичность. С вводом нового объекта в Шипуново закроется четыре старых нерентабельных котельных. По оценкам районных властей, за один отопительный сезон экономия составит порядка 4 млн рублей», — рассказали в правительстве.

Томенко подчеркнул необходимость продолжения модернизации системы теплоснабжения в районе, чтобы обеспечить комфортную температуру в домах и социальных учреждениях.

В частности, лишь одна новая котельная сможет обогревать 40% села, и не только жилые дома, но и социальные объекты.

Ранее altapress.ru рассказал, как в правительстве Алтайского края обсудили проблемные сюжеты подготовки к зиме.

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