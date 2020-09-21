Томенко посидел в истребителе «Стрижей» и поблагодарил за полученные сильные эмоции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Instagram поблагодарил «Стрижей» за радость, которую они доставили барнаульцам в День города.

Томенко подчеркнул, что самым ярким событием 290-летия Барнаула стало выступление пилотажной группы «Стрижи».

«Демонстрация возможностей авиационной группы высшего пилотажа никого не оставила равнодушным. От имени всех горожан и гостей Барнаула я поблагодарил летчиков за то, что они украсили день рождения краевой столицы и подарили такие сильные эмоции всем нам», — отметил он.

По его словам, еще долго после завершения шоу люди, собравшиеся в Нагорном парке, «восхищенно аплодировали ассам».

«Руководитель пилотажной группы Сергей Осяйкин рассказал, что шестерка самолетов двигалась в небе на расстоянии всего один метр „от крыла до крыла“, при этом выполнялись невероятно сложные фигуры высшего пилотажа. Но летчики не останавливаются на достигнутом, они уже отрабатывают более сложную программу для группы из девяти самолетов», — поделился Томенко выдержками из общения с пилотами.

Губернатор добавил, что он договорился о новых полетах над Барнаулом и планирует пригласить «Стрижей» на 295-летие и 300-летие города.

Ранее altapress.ru показал, как «Стрижи» поздравили Барнаул с 290-летием потрясным авиашоу.