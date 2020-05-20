Томенко поведал, как в течение семи дней изменилась эпидемическая обстановка на Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе совещания с полпредом президента в Сибирском федеральном округе (СФО) рассказал об обстановке в регионе, сообщает официальный сайт края.

Полпред Сергей Меняйло в режиме видеоконференции встретился с главами регионов СФО.

На мероприятии обсуждали стимулирующие выплаты медработникам и продление мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Обращаясь к губернаторам Меняйло подчеркнул важность недопущения ухудшения обстановки при ослаблении мер. Для этого, по его мнению, необходимо увеличивать расширять тестирование населения, сохранять режим социального дистанцирования и применять другие защитные меры.

«Считаем, что в течение семи последних дней эпидемическая ситуация на территории Алтайского края остается напряженной. Поэтому никаких изменений ранее установленных режимов ограничений мы не ввели и не вводим. Работаем над тем, чтобы снижалось количество вновь появившихся больных — через профилактику, через реализацию масочного режима и других мероприятий», — прокомментировал Томенко ситуацию в крае.

Что касается выплат сотрудникам медучреждений, как отметил глава региона, в крае произведены стимулирующие выплаты за апрель медработникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

Томенко также сообщил, что в регионе в стационарах для больных коронавирусом подготовлены 1374 свободные койки — это почти 80% от развернутого коечного фонда.

«Всего в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано 60 210 человек. Под медицинским наблюдением в настоящее время находится 4700 человек, закончилось наблюдение более чем у 15 тысяч жителей Алтайского края», — добавил Томенко.

По данным пресс-центра полпреда на 20 мая, в регионах СФО за все время эпидемии выявлено 8710 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 813 за прошедшие сутки. Почти 2 тыс. человек инфицированы в очагах, дополнительно подготовлено 3,3 тыс. коек.

«Учитывая, что продолжают возникать очаги заболевая, в том числе и крупные, всем регионам необходимо иметь четкий план по разворачиванию дополнительного коечного фонда в случае неблагоприятного развития ситуации», — указал полпред.

Напомним, ранее стало известно, что карантин со Змеиногорского района снимут ровно в полночь 21 мая по указу Томенко. На территории района располагался очаг заболевания в Алтайском крае.