Губернатор Алтайского края посети Заринск, который отмечает сразу два два важных праздника — День города и День металлурга 16 июля.

Томенко поздравил жителей Заринска, которые отмечают День города и День металлурга

Виктор Томенко ответил, что Заринск и крупнейшее в регионе металлургическое предприятие «Алтай Кокс» активно развиваются уже больше 40 лет.

"В городе строятся дороги, создаются новые рабочие места, развивается все необходимая социальная инфраструктура, воплощаются в жизнь инициативы граждан", - отметил губернатор.

Глава края поблагодарил ветеранов Заринска, а также всех жителей города за их труд, настоящий патриотизм, любовь и преданность городу и краю.

Ранее в Бирюзовой Катуни прошел традиционный фестиваль на День России.Фестиваль прошел на развивающейся туристической площадке региона, в которую по поручению губернатора вкладываются значительные суммы.