Томенко призвал не допускать появление «панической информации» о паводке

В Алтайском крае по последним данным паводок пришел в 16 населенных пунктов. Губернатор региона поручил предоставлять информацию о прохождении паводка и не допускать появление недостоверных сообщений.

Речь об этом шла 12 апреля на оперативном совещании в правительстве края.

Оперативные группы спасателей работают в Третьяковском, Шипуновском и Краснощековском районах.

Талыми водами подтопило 16 населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях. Так, в Петропавловском районе вода зашла в два жилых дома на уровень более 5 см от пола, затруднен проезд к 29 жилым домам — в Краснощековском и Третьяковском районах.

«Нельзя допускать появления недостоверной панической информации, которая за собой влечет общее напряжение ситуации. Надо в регулярном режиме информировать жителей края о том, какие меры мы предпринимаем для того, чтобы паводок, который идет естественно, не принес разрушительных или аварийных последствий», — считает Виктор Томенко.

Уровень воды в реках ниже критической отметки, отметили на совещании.