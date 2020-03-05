Томенко распорядился не рубить самые ценные участки алтайского ленточного бора

На самых ценных участках ленточных боров в Алтайском крае запретили промышленную заготовку древесины, сообщает ОНФ. Соответствующее постановление подписал глава региона Виктор Томенко.

В «Алеусском», «Завьяловском», «Корниловском» и «Кулундинском» заказниках выделяются зоны особой охраны, где будет запрещено вести промышленную заготовку древесины.

Таким образом под защитой уникальный участки экосистем, где живут редкие растения и животные. Это черный аист, орел-могильник, орлан-белохвост, филин, несколько видов венериных башмачков.

Алексей Грибков,

модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Алтайском крае:

Реализованное правительством Алтайского края общественное предложение ОНФ позволило еще четырем охраняемым природным территориям перейти из разряда «горячих точек» в разряд территорий покоя для дикой природы.

Всего в крае зоны особой охраны установлены в семи из десяти заказников, расположенных в ленточных борах. Еще три территории нуждаются в аналогичных мерах, считает эколог.