Томенко выступил перед Путиным и получил от него несколько поручений

В четверг, 26 декабря, в Москве прошел Госсовет по вопросам агропромышленного комплекса. Президент РФ Владимир Путин дал поручения по развитию сельского хозяйства губернатору Алтайского края и руководителю рабочей группы Госсовета отрасли Виктору Томенко, сообщает РИА «Новости».

«Основные поручения — дальнейшее совершенствование мер поддержки самого агропромышленного комплекса. Есть серьезные решения президента по увеличению объемов производства, объемов экспорта продукции. Необходимо продолжать модернизацию сельскохозяйственного оборудования. Сейчас необходимо проанализировать возможности увеличения реализации программы по комплексному развитию сельских территорий и подготовки кадров для АПК, социальной сферы и инфраструктуры», — рассказал Томенко после заседания.

По словам губернатора, в ходе заседания были озвучены вопросы, которые в ближайшее время помогут развитию отрасли. Рабочая группа проанализировала текущее положение дел и ход того, как выполнялись предыдущие решение Госсовета.

По его итогам глава государства поручил подготовить дельные предложения по развитию АПК и выразил надежду, что они будут исполняться как на федеральном, так и на региональном уровне.