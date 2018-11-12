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Жизнь
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Власти решили больше не считать Барнаул культурной столицей Юга Сибири

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко признал утратившим силу постановление «Об утверждении концепции „Барнаул — культурная столица Юга Сибири“ на 2012 — 2017 годы». Документ опубликовали на сайте правительства края.

Деревянные дома в Барнауле. Зима.
Деревянные дома в Барнауле. Зима.
Анна Зайкова

Власти отмечают, что за время действия концепции достигли значительных результатов: из 112 запланированных мероприятий реализовали 100. В частности, модернизировали культурные учреждения в Барнауле, расширили культурную жизнь города, а также заложили базу для развития культурного туризма.

Однако ряд проектов не реализовали. Это, например, строительство нового здания театра кукол «Сказка».

Напомним, презентация программы по превращению Барнаула в культурную столицу состоялась в конце ноября 2011 года, после чего жителям края предложили участвовать в общественном обсуждении документа.

Всего, по данным краевого управления по культуре и архивному делу, поступило более 70 предложений, часть из которых вошли в утвержденный вариант. Например, в концепцию включили предложения по созданию историко-архитектурного музея на территории Нагорного парка и разработке эффективных форм противодействия проявлениям вандализма.

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