Власти решили больше не считать Барнаул культурной столицей Юга Сибири

Власти отмечают, что за время действия концепции достигли значительных результатов: из 112 запланированных мероприятий реализовали 100. В частности, модернизировали культурные учреждения в Барнауле, расширили культурную жизнь города, а также заложили базу для развития культурного туризма.

Однако ряд проектов не реализовали. Это, например, строительство нового здания театра кукол «Сказка».

Напомним, презентация программы по превращению Барнаула в культурную столицу состоялась в конце ноября 2011 года, после чего жителям края предложили участвовать в общественном обсуждении документа.

Всего, по данным краевого управления по культуре и архивному делу, поступило более 70 предложений, часть из которых вошли в утвержденный вариант. Например, в концепцию включили предложения по созданию историко-архитектурного музея на территории Нагорного парка и разработке эффективных форм противодействия проявлениям вандализма.