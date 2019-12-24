Томского бизнесмена отправили в колонию за комментарий про «Вову» и «Диму»

В Томске суд приговорил местного предпринимателя Артема Карпилянского к 1,5 годам колонии-поселения за призывы к экстремистской деятельности, пишет « Новая газета ».

Уголовное дело возбудили за комментарии во «Вконтакте» под публикациями о коррупции в местной прокуратуре и китайской экспансии.

Свидетелями обвинения в суде выступили члены «Народно-освободительного движения» (нодовцы), которые заметили комментарии и возмутились.

Экспертиза пришла к заключению, что отсылки в комментариях на «Вову» и «Диму» свидетельствуют о «призывах к ненасильственному свержению власти В.В. Путина и Д.А. Медведева».

Карпилянский заявил, что не писал эти комментарии. Следствие и суд отказались проверять версию защиты о том, что кто-то получил доступ к аккаунту и разместил крамольные записи.

В соцсетях жестко высмеивают алтайские дела об интернет-экстремизме. опубликовано на twitter.com

Как пишет издание со ссылкой на материалы дела, силовики изъяли у предпринимателя электронные устройства с выходом в интернет. Однако проверка оказалось безрезультатной — не выявлено, что комментарии писали с этих устройств.

Также выявлено, что стилистически «экстремистские комментарии» сильно отличаются от тех, которые писал бизнесмен.

Осужденный предполагает, что против него организовали провокацию со стороны бывшего замгубернатора, с которым у него были разногласия по бизнес-делам.

Вина подсудимого подтверждалась результатами психолого-психиатрической экспертизы. Согласно им у предпринимателя «смешанное расстройство личности», что, по мнению эксперта, может служить доказательством того, что автор комментариев — Карпилянский.