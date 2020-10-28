5 тонн мусора собрали в Касмалинском ленточном бору сотрудники холдинга «Алтайлес».

В октябре в ленточных борах Алтайского края состоялись субботники. В с. Павловск Павловского района участок леса, граничащий с жилыми улицами, превратился в одну большую свалку. За два часа работы сотрудники предприятий «Содружество» и «Павловский ДОК» (входят в ЛХК «Алтайлес») собрали 5 тонн различных отходов. В Крутихинском районе сотрудники «Алеусского леса» очистили место отдыха «Золотые пески». После летнего сезона здесь осталось мусора на несколько грузовых машин.

В Алтайском крае остро стоит проблема несанкционированных свалок и мусора по кромкам лесов, прилегающих к городам и селам. Мебель, строительные и бытовые отходы, пакеты с мусором, пластиковые бутылки в огромных количествах, даже разложившиеся трупы домашних животных — все эти «подарки» оставляют в лесу местные жители и отдыхающие. Костровища со стеклянными бутылками уже стали привычным зрелищем в бору. Чтобы освободить лес от мусора, сотрудники холдинга «Алтайлес» проводят генеральную уборку два раза в год — весной и осенью.

Максим Усов,

заместитель директора по лесохозяйственной деятельности предприятия «Содружество»:

— К сожалению, наша работа напоминает Сизифов труд. Едва мы наведем порядок на участке леса, как через несколько недель мусор возвращается — в тех же катастрофических масштабах. Поражает равнодушие людей к природе, многие из которых проживают как раз рядом с лесом и вместо того, чтобы воспользоваться цивилизованными способами утилизации отходов, кидают пакеты, строительный мусор прямо в бор. Тем не менее мы продолжим практику таких субботников весной и летом. Надеемся, что к генеральной уборке будет присоединяться больше местных жителей, представители различных организаций, волонтеры.

В холдинге отмечают, что решение проблемы зависит главным образом от сознательного отношения к природе. Долг каждого — научиться правильно утилизировать отходы, чтобы не наносить вреда окружающей среде.

Как выглядит кромка Касмалинского ленточного бора в Павловске

Фото и видео пресс-службы холдинга «Алтайлес»