10 тонн сказочного волшебства переезжает в Белокуриху

Дед Мороз Алтайского края со своей сказочной свитой переезжает в главный туристический центр Алтайского края город-курорт Белокуриха.

C 1-го ноября 2020 года Алтайская резиденция Деда Мороза ждет гостей со всего мира по новому адресу: горд Белокуриха, ул. Славского, 17.

В рамках новых масштабов:

Алтайская резиденция Деда Мороза ООО «Сказочный мир»

Первый̆ общероссийский онлайн конкурс детского творчества «Сейф сказочных гаджетов» совместно с 35 сказочными туристическим объектами.

Эксклюзивная брендированная сувенирная продукция. ⠀

Туры по сказочным объектам России. ⠀

«Интерактивная карта Сказочных объектов РОССИИ» — новый туристический проект Алтайской резиденции Деда Мороза и компании «Ростелеком», объединяющий 35 сказочных объектов.

В ближайшей перспективе — строительство Проекта «Сказочный край" на территории Белокуриха-2.⠀

Для российских и зарубежных туристов — это возможность попасть в настоящую сказку в одной из главных здравниц страны.

Алтайская резиденция Деда Мороза позволит повысить имиджевую и инвестиционную привлекательность нашего региона. Данный проект генерирует новые идеи и мероприятия, развивая событийный туризм Алтайского края.

Ждем сотни тысяч писем к нашему Волшебнику, гостей со всего света взрослых и маленьких, новых сказочных друзей и новогодних Чудес.

Мы откроем для Вас новый мир волшебства и сказки!