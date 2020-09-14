10 тонн сказочного волшебства переезжает в Белокуриху

C 1-го ноября 2020 года Алтайская резиденция Деда Мороза ждет гостей со всего мира по новому адресу: горд Белокуриха, ул. Славского, 17.
В рамках новых масштабов:
- Первый̆ общероссийский онлайн конкурс детского творчества «Сейф сказочных гаджетов» совместно с 35 сказочными туристическим объектами.
- Эксклюзивная брендированная сувенирная продукция. ⠀
- Туры по сказочным объектам России. ⠀
- «Интерактивная карта Сказочных объектов РОССИИ» — новый туристический проект Алтайской резиденции Деда Мороза и компании «Ростелеком», объединяющий 35 сказочных объектов.
В ближайшей перспективе — строительство Проекта «Сказочный край" на территории Белокуриха-2.⠀
Для российских и зарубежных туристов — это возможность попасть в настоящую сказку в одной из главных здравниц страны.
Алтайская резиденция Деда Мороза позволит повысить имиджевую и инвестиционную привлекательность нашего региона. Данный проект генерирует новые идеи и мероприятия, развивая событийный туризм Алтайского края.
Ждем сотни тысяч писем к нашему Волшебнику, гостей со всего света взрослых и маленьких, новых сказочных друзей и новогодних Чудес.
Мы откроем для Вас новый мир волшебства и сказки!
Тел.: (3852) 608099
Сайт: ded.22.ru
Inst: _ded22_
E-mail: altaidedmoroz@ded22.ru