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Жизнь

Тонны золота и произведения искусства. Опубликована карта сокровищ Гитлера

В Германии опубликовали личный дневник офицера Третьего Рейха Эгона Олленхауэра с указанием мест, где спрятаны сокровища. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на Daily Mail. Некоторые возможные тайники уже исследуют.

Золотые слитки.
Золотые слитки.
СС0

В дневнике, подлинность которого подтвердили историки, сказано, что спрятать сокровища приказал Адольф Гитлер. Всего устроили 11 тайников в Польше. В них отправились 28 тонн золота, ювелирные украшения, медали, религиозные объекты, а также 47 произведений искусства, среди которых украденные из Франции работы Боттичелли, Рубенса, Караваджо, Моне, Рафаэля и Рембрандта.

Дневник Олленхауэра хранился в масонской ложе в немецком Кведлинбурге, после чего его передали фонду Schlesische Brücke. В настоящий момент его сотрудники проверяют места, в которых могут оказаться сокровища Третьего Рейха.

Хранилищем ценностей может оказаться дно пруда, секретная комната в одном из польских дворцов, а также колодец в парке.

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