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7 июля 18°C
Жизнь

Топ-5 комнатных растений, которые могут разрушить вашу семью

Любое комнатное растение имеет особую энергетику, которая, в свою очередь, влияет на дом и его жильцов. Фен-шуй утверждает, что некоторые из множества домашних растений могут не только поломать семью, но и расстроить брак.

Благородный плющ.
Благородный плющ.
wiktionary.org

Зачастую все растения обладают своим собственным типом энергии. Есть те, которые действуют положительно, а есть и такие, которые могут неплохо подпортить жизнь своему хозяину. Если верить фен-шуй, то некоторые растения могут отрицательно влиять на семью и брак, энергетика этих растений пагубно влияет на отношения и любовь, только лишь потому что эти самые растения — энергетические вампиры.

Hibiscus (гибискус)

Китайская роза пагубна для отношений. Сам цветок занимает слишком много места в доме не только из-за внушительных размеров, но и энергетически. У гибискуса мощная мужская энергетика, которая просто вытесняет мужчину. Мужчина в паре с цветком начинает чувствовать себя неловко и просто уходит из дома.

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Гибискус.

Hedera (плющ)

Многие знают, что плющ в доме держать опасно не только из-за его ядовитости, но и потому что у него мощная мужская энергетика. Чем больше становится плющ, тем больше мужчина отдаляется из жилища. Важно и то, что более опасным считается плющ с темными листьями.

Плющ.
Плющ.
Открытые источники.

Cissus (циссус)

В народе это растение называют просто лианой, но мало кто знает, какие тайны хранит это красивое растение. Абсолютно все лианы плохо влияют на энергетику в доме, они высасывают из человека «Ци» (энергия, которая отвечает за здоровье и долголетие), питаясь ею.

Несмотря на все вышеперечисленное, циссус еще и питается мужской энергией. Если в доме есть это растение, то мужчина может начать страдать ослаблением потенции.

Циссус.
Циссус.
C00.

Hoya (хойя)

Хойю очень не рекомендует держать дома фен-шуй комнатных растений. Хоть оно и очень красивое на вид, но как и все предыдущие растения, питается энергией мужчины. Считается, что это растение порой может не только вызывать упадок сил у мужчины, а и привести к серьезной болезни. Странно, но часто женщина, у которой в доме живет это растение, становится одинокой по причине смерти своего возлюбленного.

Хойя.
Хойя.
C00.

Cactaceae (кактус)

У многих в доме есть хотя бы один кактус. Кактус скрывает за своей внешней привлекательностью предрасположение к разрушительной энергии. Фен-шуй категорически не советует держать кактусы дома незамужним девушкам. Кактус способен отогнать жениха.

Кактус.
Кактус.
unsplash.com.

А вот семейные пар запрет на кактусы обошел стороной. Парам можно держать дома это растение, но обязательно не в спальне. Колючки могут направлять отрицательную энергетику в отношения, не исключаются также и измены. Лучше всего держать кактус на кухне.

Владислав Алехин

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