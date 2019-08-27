Топ-3 культовых фильма, которые сняли в России

27 августа в стране отмечают День российского кино. В честь праздника altapress.ru расскажет какие кинокартины, снятые в России, входят в топ-250 фильмов по версии «Кинопоиска».

День российского кино

27 августа 1919 года Совет народных комиссаров, и Ленин в частности, подписал Декрет о национализации кинодела. В основу современного праздника встало именно это событие. Хотя отмечают его только с 80-х годов, сообщает Культура.РФ. Да кино снималось и до этого декрета. Например, в 1908 году Александр Дранков поставил первый в Российской империи немой короткометражный фильм. Он назывался «Понизовая вольница», пишут РИА Новости.

Первоначально, разумеется, введенный праздник назывался Днем Советского кино. Следом его переименовали в День кино России, который сейчас все-таки зовется Днем российского кино.

Топ-3 российских фильма

Кино. Открытые источники.

Брат ( 1997 год)

Если этот фильм вы до сих пор не видели — точно слышали. И не раз. История Данилы Багрова, приехавшего в российскую культурную столицу. К своему брату, который оказался наемным убийцей. Выход кинокартины в прокат датируется 1997 годом. В рейтинге кинопоиска топ-250 фильмов она первая, среди снятых в России. Однако расположилась на 102 месте с рейтингом 8.2.

В рейтинг попала и вторая часть криминального боевика — «Брат 2», которую представили в 2000 году. Она на 203 месте. Просмотр актуален еще и потому, что в следующем, 2020 году, шоумен, актер и музыкант Стас Барецкий должен к представить продолжение — третьего «Брата».

Легенда 17 ( 2012 год)

Фильм о сборной СССР по хоккею. Точнее о матче 2 сентября 1972 года. Тогда со счетом 7:3 победили советские спортсмены. Такой исход казался невероятным. Особенно поразил Валерий Харламов, игрок под номером «17» — его в фильме сыграл Данила Козловский.

В рейтинге кинопоиска работа режиссера Николая Лебедева заняла 17 место. И заслужила рейтинг 8.0.

Дурак ( 2014 год)

Фильм о самом обыкновенном сантехнике, который пытается спасти жителей общежития. Дом которых может разрушиться к утру. По фильму Юрия Быкова судьба 800 человек в руках того, кто не может смириться с безразличием чиновников. Именно за это многие считают его дураком.

Кинокартина в рейтинге расположилась на 208 месте из 250 с оценкой 8.1. После выхода фильма, в 2014 году, он получил главный приз фестиваля «Кинотавр».