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Жизнь

Топ-5 лучших упражнений на пресс для женщин: советы тренера

Фитнес-тренер Денис Соломин назвал топ-5 лучших упражнений на пресс для женщин. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Эксперт предложил начать работу над прессом с контролируемых выдохов — упражнения, которое не требует специальной спортивной формы, оборудования или особого места.

Техника выполнения:

  • сделайте обычный вдох;
  • затем обычный выдох;
  • после этого выдержите паузу в одну секунду;
  • и, наконец, выполните подряд 5–10 выдохов без дополнительного вдоха.

На последних выдохах живот должен сильно втянуться, как будто на вас надет корсет.

Также рекомендуется делать разгибания у стены. Для этого нужно встать спиной к стене на расстоянии одного шага, стопы на ширине плеч. На вдохе коснитесь руками стены над головой, затем согните колени и выдвиньте таз вперед. Задержитесь в таком положении и на выдохе вернитесь обратно.

Кроме того, Соломин посоветовал выполнять динамическую планку. Ее можно делать с выходом в позу «собака мордой вниз» или раскачиванием в стороны с переносом веса. Завершить тренировку можно велосипедом и классическими скручиваниями.

Ранее стало известно, что мешает нам похудеть и как правильно снизить вес.

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