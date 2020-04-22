ТОП-3 оружия, которые заиграли по-новому после патча в CS: GO

11.04 ночью в CS: GO вышло новое обновление. Valve уменьшили скорострельность SG553, что значительно повлияло на силу оружия, ведь чаще всего игроки его использовали не по прямому назначению, стреляя в ближних боях.

Брат Крига AUG наоборот стал более точнее, также Valve сделали еще один подарок контр-террористом, уменьшим стоимость M4A1-S до 2900$. Изменения коснулись и пистолетов: были улучшены Deagle и Tec-9. В этой статье мы расскажем, о том какие пушки стали сильнее после обновления.

Источник: cq.ru/news/cs-go/

AK-47

Нет, Valve не баффали АК-47, однако нерф SG553 серьезно сказался на популярности Калаша. На первой официальной карте после нерфа в матче Astralis vs mousesports поначалу команды побаивались брать это оружие: Astralis даже в принципе не стреляли из Крига. Только в тай-брейке mousesports решили удивить датчан, сделав акцент на SG553.

На следующей карте и в сегодняшнем матче Fnatic vs mousesport при хорошей экономике команды иногда брали один или два SG553 на команду, но теперь это не такое грозное оружие и чаще его берут для того, чтобы реализовать различные тактики. Теперь основным оружием снова стал АК-47. Долгое время о чрезмерное силе Крига писал игрок FaZe Clan Нико «NiKo» Ковач, он не раз говорил, что оружие помогает слабым игрокам.

M4A1-S

M4A1-S теперь стало стоить 2900 долларов вместо 3100. Учитывая, постоянные проблемы стороны защиты с деньгами, M4A1-S — еще одна опция для многих коллективов. Раньше команды иногда использовали M4A1-S, например, в Natus Vincere на нем отыгрывал Perfecto.

Очевидно, коллективы тысячу раз подумают перед тем, как перейти на новое оружие, учитывая, что в игру можно взять либо M4A4, либо M4A1-S. Тем не менее капитан mousesports Финн «karrigan» Андерсен тянуть не стал и начал адаптироваться под новую мету быстрее, чем остальные, взяв M4A1-S. Кстати, в двух матчах ему удавалось грамотно использовать это оружие. Кто знает, может, примеру karrigan в скором последуют и другие.

AUG

AUG — еще одно проблемное оружие в CS: GO. Тот же Нико «NiKo» Ковач остро критиковал усиление этой пушки в прошлом году, называя его оружием для нубов.

После нерфа AUG почти пропал из профессионального CS: GO. Тем не менее уже сейчас киберспортсмены вернулись к AUG, используя его на некоторых опорных позициях. Оружие стало более точным при стрельбе стоя. В матче Astralis vs mousesports его активно использовали karrigan и Magisk, а в гранд-финале ESL Pro League Season 11 игрок Fnatic Людвиг «Brollan» Бролин вспомнил прошлое, стараясь постоянно закупать AUG. Вероятнее всего, пушка снова войдет в обиход профессионалов. Ох, бедный Нико «NiKo» Ковач …